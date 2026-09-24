Різниця на баку - 300 грн. Скільки коштує бензин, дизель та газ на АЗС 24 вересня

Фото: скільки коштує бензин на АЗС 24 вересня (соцмережі ОККО)

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На українських АЗС четвертий день поспіль утримуються стабільні ціни на пальне. Вартість бензину, дизелю та автогазу на мережевих АЗС (OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта") залишилася без змін порівняно з попередніми днями.

Яку вартість пального тримають на стелах популярні АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.