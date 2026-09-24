Різниця на баку - 300 грн. Скільки коштує бензин, дизель та газ на АЗС 24 вересня
08:26 24.09.2026 Чт
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Фото: скільки коштує бензин на АЗС 24 вересня (соцмережі ОККО)
На українських АЗС четвертий день поспіль утримуються стабільні ціни на пальне. Вартість бензину, дизелю та автогазу на мережевих АЗС (OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта") залишилася без змін порівняно з попередніми днями.
Яку вартість пального тримають на стелах популярні АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Бензин А-95 (базові та євро марки)
- "Укрнафта" (88,90 грн/л) - 4 445 грн (найдешевший варіант)
- OKKO/WOG (А-95 Євро по 92,90 грн/л) - 4 645 грн (на 200 грн дорожче)
- SOCAR (А-95 по 94,90 грн/л) - 4 745 грн (на 300 грн дорожче)
Різниця на баку бензину між найдешевшою "Укрнафтою" та найдорожчим SOCAR становить 300 гривень.
Дизельне пальне (ДП)
- "Укрнафта" (97,90 грн/л) - 4 895 грн (найдешевший варіант)
- OKKO / WOG (ДП по 99,90 грн/л) - 4 995 грн (на 100 грн дорожче)
- SOCAR (ДП NANO по 103,00 грн/л) - 5 150 грн (на 255 грн дорожче)
- SOCAR (ДП NANO Extro по 104,00 грн/л) - 5 200 грн (на 305 грн дорожче)
Різниця на баку дизелю між "Укрнафтою" та преміальним SOCAR становить понад 300 гривень (до 305 грн на максимальній позиції).
Фото: ціни на АЗС 24 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 24 вересня, четвер
OKKO
- Бензин Pulls 100: 99,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 99,90 грн
- ДП Євро: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 99,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 99,90 грн
- ДП Євро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДП NANO Extro: 104,00 грн
- ДП NANO: 103,00 грн
- Газ: 45,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 99,90 грн
- ДП: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн