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Різниця на баку - 300 грн. Скільки коштує бензин, дизель та газ на АЗС 24 вересня

08:26 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Різниця на баку - 300 грн. Скільки коштує бензин, дизель та газ на АЗС 24 вересня Фото: скільки коштує бензин на АЗС 24 вересня (соцмережі ОККО)
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На українських АЗС четвертий день поспіль утримуються стабільні ціни на пальне. Вартість бензину, дизелю та автогазу на мережевих АЗС (OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта") залишилася без змін порівняно з попередніми днями.

Яку вартість пального тримають на стелах популярні АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Бензин А-95 (базові та євро марки)

  • "Укрнафта" (88,90 грн/л) - 4 445 грн (найдешевший варіант)
  • OKKO/WOG (А-95 Євро по 92,90 грн/л) - 4 645 грн (на 200 грн дорожче)
  • SOCAR (А-95 по 94,90 грн/л) - 4 745 грн (на 300 грн дорожче)

Різниця на баку бензину між найдешевшою "Укрнафтою" та найдорожчим SOCAR становить 300 гривень.

Дизельне пальне (ДП)

  • "Укрнафта" (97,90 грн/л) - 4 895 грн (найдешевший варіант)
  • OKKO / WOG (ДП по 99,90 грн/л) - 4 995 грн (на 100 грн дорожче)
  • SOCAR (ДП NANO по 103,00 грн/л) - 5 150 грн (на 255 грн дорожче)
  • SOCAR (ДП NANO Extro по 104,00 грн/л) - 5 200 грн (на 305 грн дорожче)

Різниця на баку дизелю між "Укрнафтою" та преміальним SOCAR становить понад 300 гривень (до 305 грн на максимальній позиції).

Різниця на баку - 300 грн. Скільки коштує бензин, дизель та газ на АЗС 24 вересня

Фото: ціни на АЗС 24 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 24 вересня, четвер

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 99,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 99,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 104,00 грн
  • ДП NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
Читайте також: Межі зростання немає. Що відбувається з цінами на АЗС і чи чекати на новий стрибок
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