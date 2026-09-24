Разница на баке - 300 грн. Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 24 сентября

На украинских АЗС четвертый день подряд удерживаются стабильные цены на топливо. Стоимость бензина, дизеля и автогаза на сетевых АЗС (OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта") осталась без изменений по сравнению с предыдущими днями.