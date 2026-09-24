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Разница на баке - 300 грн. Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 24 сентября

08:26 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Разница на баке - 300 грн. Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 24 сентября Фото: сколько стоит бензин на АЗС 24 сентября (соцсети ОККО)
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На украинских АЗС четвертый день подряд удерживаются стабильные цены на топливо. Стоимость бензина, дизеля и автогаза на сетевых АЗС (OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта") осталась без изменений по сравнению с предыдущими днями.

Какую стоимость топлива держат на стелах популярные АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Бензин А-95 (базовые и евро марки)

  • "Укрнафта" (88,90 грн/л) - 4 445 грн (самый дешевый вариант)
  • OKKO/WOG (А-95 Евро по 92,90 грн/л) - 4 645 грн (на 200 грн дороже)
  • SOCAR (А-95 по 94,90 грн/л) - 4 745 грн (на 300 грн дороже)

Разница на баке бензина между самой дешевой "Укрнафтой" и самым дорогим SOCAR составляет 300 гривен.

Дизельное топливо (ДП)

  • "Укрнафта" (97,90 грн/л) - 4 895 грн (самый дешевый вариант)
  • OKKO/WOG (ДП по 99,90 грн/л) - 4 995 грн (на 100 грн дороже)
  • SOCAR (ДП NANO по 103,00 грн/л) - 5 150 грн (на 255 грн дороже)
  • SOCAR (ДП NANO Extro по 104,00 грн/л) - 5 200 грн (на 305 грн дороже)

Разница на баке дизеля между "Укрнафтой" и премиальным SOCAR составляет более 300 гривен (до 305 грн. на максимальной позиции).

Разница на баке - 300 грн. Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 24 сентября

Фото: цены на АЗС 24 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 24 сентября, четверг

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 99,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 99,90 грн
  • ДТЕвро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн
  • ДТ NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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