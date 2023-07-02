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Різників про танки Leopard в Україні: їхній час прийде

Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україну було доставлено десятки танків Leopard від Німеччини, і невдовзі військова техніка покаже свою роботу у бойовій обстановці на лінії фронту.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Також глава Міноборони подякував німецькому колезі Борису Пісторіусу за надання військової допомоги.

"Леопард - горда і сильна тварина. Вона любить свободу, чесну боротьбу та смачну їжу. Десятки "Леопардів" приїхали в Україну, щоб показати, на що вони здатні. І їхній час прийде!" - вказується у публікації.

Передача Україні танків Leopard

Німеччина підтримує Україну у відсічі російської повномасштабної військової агресії. Наша країна отримала від ФРН новітні танки Leopard 2A6, а також бронетехніку, ЗРК, зенітні установки.

Додамо також, що деякі країни Європи також вирішили надати Україні танки Leopard 2 та Leopard. Загалом союзники пообіцяли надати два батальйони танків Leopard 2 (близько 60 одиниць).

Додамо, що для ремонту цих танків Польща погодилася організувати сервісний центр на своїй території. Польща та Німеччина наприкінці травня планували відкрити ремонтний центр танків Leopard на польській території. Але досі країни не можуть домовитися.

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Олексій РезніковТанк Leopard