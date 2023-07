Різників про танки Leopard в Україні: їхній час прийде

Також глава Міноборони подякував німецькому колезі Борису Пісторіусу за надання військової допомоги.

"Леопард - горда і сильна тварина. Вона любить свободу, чесну боротьбу та смачну їжу. Десятки "Леопардів" приїхали в Україну, щоб показати, на що вони здатні. І їхній час прийде!" - вказується у публікації.

Leopard є прохід і сильний animal. It loves freedom, a fair fight and good food.

Dozens of Leopards може бути в Україні до show, що вони є здатні до. And their time will come!

Thank you to Minister Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr pic.twitter.com/dHEjxdmEKm- Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 2, 2023