Резников о танках Leopard в Украине: их время придет

В Украину были доставлены десятки танков Leopard от Германии, и вскоре военная техника покажет свою работу в боевой обстановке на линии фронта.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
Также глава Минобороны поблагодарил немецкого коллегу Бориса Писториуса за предоставление военной помощи.
"Леопард - гордое и сильное животное. Оно любит свободу, честную борьбу и вкусную еду. Десятки "Леопардов" приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И их время придет!" - укзывается в публикации.
Германия поддерживает Украину в отпоре российской полномасштабной военной агрессии. Наша страна же получила от ФРГ новейшие танки Leopard 2A6, а также бронетехнику, ЗРК, зенитные установки.
Добавим также, что некоторые страны Европы также решили предоставить Украине танки Leopard 2 и Leopard. В общей сложности союзники пообещали предоставить два батальона танков Leopard 2 (около 60 единиц).
Добавим также, что для ремонта этих танков Польша согласилась организовать сервисный центр на своей территории. Польша и Германия в конце мая планировали открыть ремонтный центр танков Leopard на польской территории. Но до сих пор страны не могут договориться.
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