Різник вразив УЄФА топ-сейвом у Лізі чемпіонів: відео

У добірку потрапив сейв українця в матчі "гірників" з нідерландським ПСВ (2:3). Європейський футбольний союз виділив його дії після дальнього пострілу форварда суперників Йоана Бакайоко.

Окрім Різника, УЄФА відзначив ще п'ятьох воротарів. До переліку найкращих порятунків увійшли також сейви Куївіна Келлехера ("Ліверпуль"), Еміліано Мартінеса ("Астон Вілла"), Тібо Куртуа ("Реал"), Радослава Маєцкі ("Монако") та Каспера Шмейхеля ("Селтік").

Голкіпер "гірників" у поєдинку з ПСВ 15 разів рятував "Шахтар" після ударів у площину. Він встановив новий рекорд за кількістю сейвів в одному матчі Ліги чемпіонів.

Різник випередив уругвайця Фернандо Муслеру та ізраїльтянина Омрі Глазера. Перший у складі стамбульського "Галатасарая" парирував 12 ударів у грі проти мадридського "Реала" в сезоні 2019/20. Другий, захищаючи ворота сербської "Црвени Звезди", виконав 13 сейвів у протистоянні з англійським "Манчестер Сіті" торік.

