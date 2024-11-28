ua en ru
Чт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Різник яскравим виступом проти ПСВ оновив рекорд Ліги чемпіонів

Ейндховен, Четвер 28 листопада 2024 10:56
UA EN RU
Різник яскравим виступом проти ПСВ оновив рекорд Ліги чемпіонів Фото: Дмитро Різник залишав "гірників" у грі до фінальних хвилин (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Воротар збірної України Дмитро Різник до останнього намагався тримати донецький "Шахтар" із позитивним результатом проти нідерландського ПСВ у 5-му турі основного раунду Ліги чемпіонів. Він оновив показове голкіперське досягнення турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sofascore Football.

"Гірники" віддали ініціативу господарям із перших хвилин. Натомість підопічні Маріно Пушіча шукали шанси в контратаках і забили двічі до перерви зусиллями Сікана та Зубкова.

Різник у цій ситуації крутився, наче білка в колесі. Воротар виконав 15 сейвів, зокрема парирував 11 ударів із меж штрафного майданчика. Він відвернув 1.75 голів, але під завісу зустрічі пропустив тричі – двічі забив Тільман, а переможний м'яч оформив Пепі.

Різник побив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів. Він випередив знаменитого уругвайця Фернандо Муслеру та ізраїльтянина Омрі Глазера. Перший у складі стамбульського "Галатасарая" парирував 12 ударів за матч, а другий виконав 13 сейвів у протистоянні з "Манчестер Сіті" торік.

Воротар ПСВ Вальтер Бенітес за весь поєдинок проти "Шахтаря" парирував лише 1 удар. Загалом Різник оформив 28 сейвів у п'яти турах основного раунду турніру. Він ділить 2-ге місце за цим показником із Домініком Такачем із братиславського "Слована".

До слова, напередодні "Ліверпуль" вдома переграв "Реал" і залишився лідером Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар Ліга чемпіонів
NEWS
Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Скільки збила ППО
Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Скільки збила ППО
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися