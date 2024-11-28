Різник яскравим виступом проти ПСВ оновив рекорд Ліги чемпіонів

Воротар збірної України Дмитро Різник до останнього намагався тримати донецький "Шахтар" із позитивним результатом проти нідерландського ПСВ у 5-му турі основного раунду Ліги чемпіонів. Він оновив показове голкіперське досягнення турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sofascore Football .

"Гірники" віддали ініціативу господарям із перших хвилин. Натомість підопічні Маріно Пушіча шукали шанси в контратаках і забили двічі до перерви зусиллями Сікана та Зубкова.

Різник у цій ситуації крутився, наче білка в колесі. Воротар виконав 15 сейвів, зокрема парирував 11 ударів із меж штрафного майданчика. Він відвернув 1.75 голів, але під завісу зустрічі пропустив тричі – двічі забив Тільман, а переможний м'яч оформив Пепі.

Різник побив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів. Він випередив знаменитого уругвайця Фернандо Муслеру та ізраїльтянина Омрі Глазера. Перший у складі стамбульського "Галатасарая" парирував 12 ударів за матч, а другий виконав 13 сейвів у протистоянні з "Манчестер Сіті" торік.

Воротар ПСВ Вальтер Бенітес за весь поєдинок проти "Шахтаря" парирував лише 1 удар. Загалом Різник оформив 28 сейвів у п'яти турах основного раунду турніру. Він ділить 2-ге місце за цим показником із Домініком Такачем із братиславського "Слована".