Ризнык поразил УЕФА топ-сейвом в Лиге чемпионов: видео

В подборку попал сейв украинца в матче "горняков" с нидерландским ПСВ (2:3). Европейский футбольный союз выделил его действия после дальнего выстрела форварда соперников Йоана Бакайоко.

Кроме Ризныка, УЕФА отметил еще пятерых вратарей. В список лучших спасений вошли также сейвы Куивина Келлехера ("Ливерпуль"), Эмилиано Мартинеса ("Астон Вилла"), Тибо Куртуа ("Реал"), Радослава Маецки ("Монако") и Каспера Шмейхеля ("Селтик").

Голкипер "горняков" в поединке с ПСВ 15 раз спасал "Шахтер" после ударов в створ. Он установил новый рекорд по количеству сейвов в одном матче Лиги чемпионов.

Ризнык опередил уругвайца Фернандо Муслеру и израильтянина Омри Глазера. Первый в составе стамбульского "Галатасарая" парировал 12 ударов в игре против мадридского "Реала" в сезоне 2019/20. Второй, защищая ворота сербской "Црвены Звезды", выполнил 13 сейвов в противостоянии с английским "Манчестер Сити" в прошлом году.

