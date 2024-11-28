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Ризнык поразил УЕФА топ-сейвом в Лиге чемпионов: видео

Эйндховен, Четверг 28 ноября 2024 16:20
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Ризнык поразил УЕФА топ-сейвом в Лиге чемпионов: видео Фото: Дмитрий Ризнык (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Андрей Костенко

УЕФА назвал шесть лучших спасений ворот по итогам второго игрового дня 5-го тура главного еврокубка, отметив и голкипера донецкого "Шахтера" Дмитрия Ризныка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В подборку попал сейв украинца в матче "горняков" с нидерландским ПСВ (2:3). Европейский футбольный союз выделил его действия после дальнего выстрела форварда соперников Йоана Бакайоко.

Кроме Ризныка, УЕФА отметил еще пятерых вратарей. В список лучших спасений вошли также сейвы Куивина Келлехера ("Ливерпуль"), Эмилиано Мартинеса ("Астон Вилла"), Тибо Куртуа ("Реал"), Радослава Маецки ("Монако") и Каспера Шмейхеля ("Селтик").

Голкипер "горняков" в поединке с ПСВ 15 раз спасал "Шахтер" после ударов в створ. Он установил новый рекорд по количеству сейвов в одном матче Лиги чемпионов.

Ризнык опередил уругвайца Фернандо Муслеру и израильтянина Омри Глазера. Первый в составе стамбульского "Галатасарая" парировал 12 ударов в игре против мадридского "Реала" в сезоне 2019/20. Второй, защищая ворота сербской "Црвены Звезды", выполнил 13 сейвов в противостоянии с английским "Манчестер Сити" в прошлом году.

К слову, сборная Украины сохранила положение в рейтинге ФИФА.

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