Різні і корисні: ТОП-5 універсалів до 30 тисяч доларів

Машини з кузовом універсал поєднують в собі цінову доступність, недороге утримання, підвищену місткість і цілком легкові відчуття під час керування. Тож не дивно, що вони очолюють хіт-паради продажів на вторинному ринку. Але сьогодні ми поговоримо про універсали, які доступні в Україні новими – безпосередньо в автосалонах офіційних дилерів.

Всі класичні універсали є частиною одного сімейства однокласників відповідної марки; зазвичай вони бувають спроектовані на базі масового хетчбека. І якщо не брати до уваги різного роду вени, саме універсал у кожному сімействі є найбільш містким, бо має найбільший багажний відсік і найширші можливості його трансформації. При тому, будучи фактично видовженими клонами сімейних хетчбеків та седанів, універсали мають усі їхні плюси: комфорт, динаміку,максимальну зручність керування та доступність утримання.

Якщо чесно, в українських автосалонах сьогодні вибір універсалів не такий вже і великий, але в межах відведеної суми ми знайшли для нашого огляду достатньо моделей, причому – з різним, іноді навіть протилежним іміджом.

Skoda Octavia Combi

Цю машину ми недаремно поставили на перше місце, адже вона тримається у лідируючій групі бестселерів вже не перший десяток років. Машина для практичних і господарських людей, вона традиційно має один з найбільших в класі багажників і так само традиційно поєднує цінову доступність (звісно, доволі відносну) з технікою німецької якості. На українському ринку доступні чотири моделі двигуни: два бензинові TSI на 1,4 і 1,5 л, один 2,0-літровий дизель і один 48-вольтний мікрогібрид на базі того ж таки 1.5 TSI. Трансмісії є як механічні, так і автоматичні, при тому, на жаль, в нашій країні поки що недоступна дуже цікава модифікація 4х4.

SEAT Leon Sportstourer

Повна протилежність першій машині нашої добірки – модель з типовим для іспанської марки спортивним характером. Відповідно, в неї менший багажник і немає того відчуття простору в салоні. При тому в основі Leon лежить та сама технічна платформа VAG, що й в Octavia, тобто в плані надійності це та сама машина. В даний час модель доступна в Україні з наддувним бензиновим двигуном 1.5 TSI (150 к.с.), автоматичною трансмісією DSG і мікрогібридною установкою, яка зберігає кінетичну енергію при гальмуванні і потім за її рахунок допомагає машині жваво стартувати з місця.

Kia Ceed SW

Третя генерація популярної моделі сконструйована корейцями спеціально для європейських споживачів. Машина функціональна і безвідмовна, але головне, що це один з найдешевших сімейних універсалів на українському ринку. При цьому модель аж ніяк не сприймається як дешева, а в багатьох версіях має багате оснащення. З доступних в офіційній мережі силових агрегатів на сьогодні лише один – бензиновий мотор 1.6 DOHC (128 к.с.) з адаптивною системою газорозподілу. Наголосимо, що корейські машини давно вже позбавлені іміджу сумних і невиразних робочих конячок, і Ceed SW має виразний і цілком сучасний дизайн.

Hyundai i30 Wagon

Ще один кореєць з категорії 2якість плюс доступність", а в нашій команді він має, певно, найнижчий цінник. При тому модель може похвалитись чималеньким набором систем безпеки і помічників водія. В Україні пропонується з новітнім 1,5-літровим атмосферником (110 к.с.) з подвійним впорскуванням бензину. Цей цікавий мотор агрегатується або з 6-ступінчастою механічною коробкою, або з автоматичною КПП. Гарантія на i30, між іншим, аж п’ять років – більш як удвічі більше, ніж у деяких інших учасників нашого огляду.

Fiat Tipo Station Wagon

На жаль, це мало поширена в Україні модель, хоча насправді вона варта більшої уваги споживача. Станом на тепер італійська машина для України має 1,5-літровий бензиновий двигун (130 к.с.) з турбонаддувом і мікрогібридним помічником на старті, трансмісія автоматична, точніше, роботизована семиступінчаста. Комплектація багата у першу чергу за рахунок систем комфорту і безпеки. Цікаво, що Tipo Station Wagon виявився єдиним у нашій добірці, хто доступний в Україні в якійсь особливій версії – в даному випадку йдеться про кросоверну комплектацію Tipo Station Wagon Cross з збільшеним кліренсом і захисним пластиковим обвісом. Крім іншого, Cross – це найповніша версія Fiat Tipo, для нашої країни вона є вершиною модельного ряду.

Якщо коротко

Якщо ви вирішили придбати і якості сімейного авто універсал більш-менш великого класу, ми вас вітаємо – ви раціональна і незалежна людина. Ви не пішли на повідку у моди і не придбали малопрактичний кросовер, не повелися на громіздкий компактвен і не обмежили себе надто мінімалістичним хетчбеком. На їхньому фоні саме універсал є найбільш раціональним типом авто для пересічної родини – проте, вам треба буде не помилитись при визначення балансу між вашим бюджетом і рівнем комфортабельності.