Разные и полезные: ТОП-5 универсалов до 30 тысяч долларов

Машины с кузовом универсал сочетают в себе ценовую доступность, недорогое удержание, повышенную вместительность и вполне легковые ощущения во время вождения. Неудивительно, что они возглавляют хит-парады продаж на вторичном рынке. Но сегодня мы поговорим об универсалах, доступных в Украине новыми – непосредственно в автосалонах официальных дилеров.

Все классические универсалы являются частью одного семейства одноклассников соответствующей марки; обычно они бывают спроектированы на базе массового хэтчбека. И если не считать разного рода вены-однообъёмники, именно универсал в каждом семействе является наиболее вместительным, потому что имеет самый большой багажный отсек и самые широкие возможности его трансформации. При этом, являясь фактически удлиненными клонами семейных хэтчбеков и седанов, универсалы имеют все их плюсы: комфорт, динамику, максимальное удобство управления и доступность содержания.

Если честно, в украинских автосалонах сегодня выбор универсалов не так уж и велик, но в пределах отведенной суммы мы нашли для нашего обзора достаточно моделей, причем – с разным, иногда даже противоположным имиджем.

Skoda Octavia Combi

Эту машину мы не зря поставили во главу угла, ведь она держится в лидирующей группе бестселлеров уже не первый десяток лет. Машина для практичных и хозяйственных людей, она традиционно имеет один из самых больших в классе багажников и также традиционно сочетает ценовую доступность (конечно, довольно относительную) с техникой немецкого качества. На украинском рынке доступны четыре модели силовых агрегатов: два бензиновых TSI на 1,4 и 1,5 л, один 2,0-литровый дизель и один 48-вольтный микрогибрид на базе того же 1.5 TSI. Трансмиссии есть как механические, так и автоматические, при этом, к сожалению, в нашей стране пока недоступна очень интересная модификация 4х4.

SEAT Leon SP Sportstourer

Полная противоположность первой машине нашей подборки, потому что это модель с типичным для испанской марки спортивным характером. Соответственно, у нее меньший багажник и нет того ощущения простора в салоне. При том в основе Leon лежит та же самая техническая платформа VAG, что и у Octavia, то есть в плане надежности это та же машина. В настоящее время модель доступна в Украине с наддувным бензиновым двигателем 1.5 TSI (150 л.с.), автоматической трансмиссией DSG и микрогибридной установкой, которая сохраняет кинетическую энергию при торможении и затем за ее счет помогает машине быстро стартовать с места.

Kia Ceed SportWagon SW

Третье поколение популярной модели сконструировано корейцами специально для европейских потребителей. Машина функциональна и безотказна, но главное, что это один из самых дешевых семейных универсалов на украинском рынке. При этом модель отнюдь не воспринимается как дешевая, а во многих версиях имеет богатое оснащение. Из доступных в официальной сети силовых агрегатов на сегодняшний день только один – бензиновый мотор 1.6 DOHC (128 л.с.) с адаптивной системой газораспределения. Отметим, что корейские машины давно уже лишены имиджа скучных и невнятных рабочих лошадок, и Ceed SW имеет выразительный и вполне современный дизайн.

Hyundai i30 Wagon

Еще один кореец из категории "качество плюс доступность", а в нашей команде у него, пожалуй, самый низкий ценник. При этом модель может похвастаться большим набором систем безопасности и помощников водителя. В Украине предлагается с новейшим 1,5-литровым атмосферником (110 л.с.) с двойным впрыском бензина. Этот интересный мотор агрегатируется либо с 6-ступенчатой механической коробкой, либо с автоматической КПП. Гарантия на i30, между прочим, целых пять лет – более чем вдвое больше, чем у некоторых других участников нашего обзора.

Fiat Tipo Station Wagon

К сожалению, это мало распространенная в Украине модель, хотя на самом деле она достойна большего внимания потребителя. На сегодня итальянская машина для Украины имеет 1,5-литровый бензиновый двигатель (130 л.с.) с турбонаддувом и микрогибридным помощником на старте. Трансмиссия автоматическая, точнее, роботизированная семиступенчатая. Комплектация богата, в первую очередь, за счет систем комфорта и безопасности. Интересно, что Tipo Station Wagon оказался единственным в нашей подборке, кто доступен в Украине в какой-то особой версии – в данном случае речь идет о кроссоверной комплектации Tipo Station Wagon Cross с увеличенным клиренсом и защитным пластиковым обвесом. Помимо прочего, Cross является самой полной версией Fiat Tipo, для нашей страны она является вершиной модельного ряда.

Если коротко

Если вы решили приобрести в качестве семейного авто универсал более-менее большого класса, мы поздравляем вас – вы рациональный и независимый человек. Вы не пошли на поводу у моды и не приобрели малопрактичный кроссовер, не повелись на громоздкий компактвэн и не ограничили себя чересчур минималистическим хэтчбеком. На их фоне именно универсал является наиболее рациональным типом авто для обычной семьи – однако, вам нужно будет не ошибиться при определении баланса между вашим бюджетом и уровнем комфортабельности.