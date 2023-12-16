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"Різні аспекти оборони". Зеленський провів тригодинне засідання Ставки

Субота 16 грудня 2023 18:44
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"Різні аспекти оборони". Зеленський провів тригодинне засідання Ставки Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Засідання проходило близько трьох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Провів Ставку. Різні питання, різні аспекти оборони. Тривала майже три години. Питання військових. Питання ветеранів. Питання бригад. Питання фортифікаційних укріплень. Питання виробництва зброї", - заявив він.

Зеленський додав, що окремо працює, щоб реалізувати всі домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї - спільних виробництв та спільної ремонтної бази.

"Завдання - максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил нашій обороні", - додав він.

Минуле засідання Ставки

Останнє засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 8 грудня Тоді обговорювалася оперативна ситуація на фронті.

До того 1 грудня обговорювалися сценарій на 2024 рік та зміни в мобілізації.

Мобілізація в Україні

До того Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій однією з головних тем обговорень стала мобілізація.

Після цього глава держави розповів, що доручив міністру оборони Рустему Умєрову та головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скласти комплексний план щодо мобілізації в Україні.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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