"Різні аспекти оборони". Зеленський провів тригодинне засідання Ставки
Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Засідання проходило близько трьох годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.
"Провів Ставку. Різні питання, різні аспекти оборони. Тривала майже три години. Питання військових. Питання ветеранів. Питання бригад. Питання фортифікаційних укріплень. Питання виробництва зброї", - заявив він.
Зеленський додав, що окремо працює, щоб реалізувати всі домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї - спільних виробництв та спільної ремонтної бази.
"Завдання - максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил нашій обороні", - додав він.
Минуле засідання Ставки
Останнє засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 8 грудня Тоді обговорювалася оперативна ситуація на фронті.
До того 1 грудня обговорювалися сценарій на 2024 рік та зміни в мобілізації.
Мобілізація в Україні
До того Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій однією з головних тем обговорень стала мобілізація.
Після цього глава держави розповів, що доручив міністру оборони Рустему Умєрову та головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скласти комплексний план щодо мобілізації в Україні.
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