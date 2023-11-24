Мобілізація та демобілізація в Україні. Які завдання отримав Залужний і коли чекати на рішення

В Україні заплановано низку істотних змін, які стосуються мобілізації та демобілізації. Відповідний план можуть підготувати вже наступного тижня.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського, Telegram-канал Зеленського, коментар секретаря РНБО Олексія Данілова для "Українського радіо" та виступ Зеленського на пресконференції з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом.

Більш детально про те, що може змінитися у процесі мобілізації, - у матеріалі РБК-Україна .

Мобілізація в Україні

Сьогодні, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. У його ході одним з ключових стало питання мобілізації.

Він доручив міністру оборони Рустему Умєрову та головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному підготувати комплексні рішення.

Пізніше глава держави під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом уточнив, що йдеться про комплексний план мобілізації в Україні.

"Я хотів би, щоб люди розуміли весь план дій, куди ми йдемо, які виклики. Комплексний план з цього питання буде наступного тижня. Дуже вірю, що наступного тижня", - заявив президент.

Нагадаємо, в Україні вже впроваджують низку нововведень, пов'язаних з мобілізацією. Зокрема, в нашій країні хочуть проводити смарт-мобілізацію, в рамках якої мешканці зможуть самі вибрати спеціалізацію та підрозділ.

Такий проект підготувало Міністерство цифрової трансформації України. Стати на захист країни в рамках такого проекту можна буде і без порядку денного.

Також Міністерство оборони запустило рекрутинг до лав ЗСУ. Він передбачає, що українці зможуть шукати відповідну для себе вакансію на відповідних платформах.

Проект уже запустили, вакансії доступні на сайті Lobby X. Там одразу можна побачити і зарплати на конкретні посади.

Демобілізація солдат

У той же час, на сьогоднішній Ставці обговорювалося і питання демобілізації.

Як уточнив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов за підсумками Ставки, було ухвалено важливе рішення щодо цього питання.

"Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо скільки їх. І це справедливо, якщо вони заходили на строкову службу, у них закінчився термін строкової служби", - наголошував він.

Варто зауважити, що демобілізація зараз є одним з найактуальніших питань в українському суспільстві, оскільки деякі солдати воюють уже 2 роки.

Ще вчора голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що у парламенті обговорюють зміну процедури демобілізації. Відповідний документ може з'явитись до кінця цього року.

За словами нардепа, планується вирішити такі питання:

що робити з людьми, які вже 2 роки воюють без ротації;

чому не можуть демобілізуватися інваліди І та ІІ груп;

бійці, які потрапили в полон, зараз не мають можливості демобілізуватися;

є військові з онкологічними захворюваннями, які дуже обмежено можуть виконувати завдання та питання з ними потрібно юридично вирішити;

врегулювати питання з призовним віком.

Проблеми з роботою ВЛК

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів, що на Ставці було обговорено роботу військово-лікарських комісій.

Більше докладних деталей про обговорення саме цієї теми глава держави не навів.

Раніше робота ВЛК вже неодноразово критикувала президента і не тільки, оскільки саме в цій сфері багато разів виявляли корупційні порушення.

На початку вересня глава держави своїм указом ввів у дію рішення РНБО щодо перевірки всіх рішень ВЛК з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для цього він доручив створити спеціальні робочі групи.

Наприкінці вересня стало відомо, що з 35 тисяч вилучених правоохоронцями особових справ 7,5 тисяч містили ознаки фіктивності. При цьому вже неодноразово було затримано чиновників, які відповідають за проведення ВЛК у різних регіонах України.

Робота ТЦК

Робота територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки також стала однією з тем обговорень на сьогоднішній Ставці. Цьому було приділено особливу увагу.

З питання, зокрема, доповідали головнокомандувач Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров.

Ще на початку серпня президент вирішив звільнити всіх обласних військкомів та замінити їх на військових, які пройшли фронт чи не можуть захищати Україну через здоров'я.

Це сталося після низки скандалів з начальниками обласних територіальних центрів комплектування. Одним з найяскравіших став кейс колишнього одеського військкома Євгена Борисова.

Спочатку журналісти виявили, що родина Борисова під час повномасштабної війни придбала нерухомість та автомобілі вартістю кілька сотень тисяч доларів. Також родичі Борисова купили віллу в Іспанії майже за 4 млн євро. Пізніше ним зайнялися правоохоронці. Його зараз утримують у СІЗО.

У скандали також потрапляли військком Рівенської області, військком Дніпропетровської області і не лише.