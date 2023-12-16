"Различные аспекты обороны". Зеленский провел трехчасовое заседание Ставки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Провел Ставку. Разные вопросы, разные аспекты обороны. Длилась почти три часа. Вопросы военных. Вопросы ветеранов. Вопросы бригад. Вопрос фортификационных укреплений. Вопрос производства оружия", - заявил он.

Прошлое заседание Ставки

Последнее заседание Ставки верховного главнокомандующего состоялось 8 декабря. Тогда обсуждалась оперативная ситуация на фронте.

До этого 1 декабря обсуждались сценарий на 2024 год и изменения в мобилизации.

Мобилизация в Украине

До этого Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой одной из главных тем обсуждений стала мобилизация.

После этого глава государства рассказал, что поручил министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному составить комплексный план по мобилизации в Украине.

Более подробно об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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