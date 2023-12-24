У ризькому барі на вечірці невідомий кинув гранату під ноги журналістам

У столиці Латвії Ризі в барі під час вечірки журналістів Російської служби "Бі-бі-сі" невідомий чоловік кинув у приміщення учбову гранату під ноги представникам ЗМІ. В результаті вибуху, попередньо, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову газету Європа".
За словами одного з журналістів, який був очевидцем інциденту, подія сталася в барі Čē пізно ввечері. У розважальному закладі на той момент окрім представників видання майже не залишилося відвідувачів.
Зазначається, що близько 23:00 невідомий чоловік відчинив двері кафе та кинув всередину під ноги журналістам у залі навчальну гранату РГД-5.
"Вона вибухнула, оглушивши кількох людей. Ті, що вибігли слідом за нападником, повідомили, що той втік на чорній BMW", - йдеться у публікації.
Журналістам вдалося зафіксували номер автівки.
На місце події прибули поліцейські для з'ясування усіх обставин. Самі представники ЗМІ пов'язують інцидент зі своєю професійною діяльністю.
Місце вибуху гранати у барі в Ризі (фото: novayagazeta.eu)
Ризькі правоохоронці не повідомляли про з'ясування особи підозрюваного.
Раніше повідомлялося, що влітку в Україні отримав поранення осколками російських касетних боєприпасів оператор DW Євген Шилько. На момент обстрілу він знаходився більш як в 20 км від фронту.
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