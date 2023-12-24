У ризькому барі на вечірці невідомий кинув гранату під ноги журналістам

За словами одного з журналістів, який був очевидцем інциденту, подія сталася в барі Čē пізно ввечері. У розважальному закладі на той момент окрім представників видання майже не залишилося відвідувачів.

Зазначається, що близько 23:00 невідомий чоловік відчинив двері кафе та кинув всередину під ноги журналістам у залі навчальну гранату РГД-5.

"Вона вибухнула, оглушивши кількох людей. Ті, що вибігли слідом за нападником, повідомили, що той втік на чорній BMW", - йдеться у публікації.

Журналістам вдалося зафіксували номер автівки.

На місце події прибули поліцейські для з'ясування усіх обставин. Самі представники ЗМІ пов'язують інцидент зі своєю професійною діяльністю.

Місце вибуху гранати у барі в Ризі (фото: novayagazeta.eu)

Ризькі правоохоронці не повідомляли про з'ясування особи підозрюваного.