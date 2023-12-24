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В рижском баре на вечеринке неизвестный бросил гранату под ноги журналистам

Иллюстративное фото: в Риге произошел взрыв гранаты в баре на вечеринке журалистов (nra lv)
Автор: Владимир Костырин

В столице Латвии Риге в баре во время вечеринки журналистов Российской службы "Би-би-си" неизвестный мужчина бросил в помещение учебную гранату под ноги представителям СМИ. В результате взрыва, предварительно, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую газету Европа".

По словам одного из журналистов, который был очевидцем инцидента, произошедшее в баре Čē поздно вечером. В развлекательном заведении на тот момент, кроме представителей издания, почти не осталось посетителей.

Отмечается, что около 23:00 неизвестный открыл дверь кафе и бросил внутрь под ноги журналистам в зале учебную гранату РГД-5.

"Она взорвалась, оглушив нескольких человек. Выбежавшие вслед за напавшим сообщили, что тот сбежал на черной BMW", - говорится в публикации.

Журналистам удалось зафиксировать номер автомобиля.

На место происшествия прибыли полицейские для выяснения всех обстоятельств. Сами представители СМИ увязывают инцидент со своей профессиональной деятельностью.

Место взрыва гранаты в баре в Риге (фото: novayagazeta.eu)

Рижские правоохранители не сообщали о выяснении личности подозреваемого.

Ранее сообщалось, что летом в Украине получил ранение осколками российских кассетных боеприпасов оператор DW Евгений Шилько. К моменту обстрела он находился более чем в 20 км от фронта.

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