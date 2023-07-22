Журналіст DW постраждав від російського удару на Донбасі

Оператор DW Євген Шилько отримав поранення осколками російських касетних боєприпасів. На момент обстрілу він знаходився більш як в 20 км від фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу агенства.

"Приблизно за 23 км від фронту оператор DW Євген Шилько отримав поранення. Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, інші отримали важкі поранення", - йшлось в заяві.

За даними видання, команда DW потрапила під обстріл російської артилерії сьогодні, 22 липня, о 12:10 під час зйомок на полігоні української армії поблизу Дружківки на Донбасі.

Кореспондент DW Матіас Белінгер і охоронець пережили російську атаку неушкодженими, а Шилька було доставлено в лікарню.

"Поки його стан стабільний. Також постраждав автомобіль журналістів. Ціллю російської атаки, ймовірно, був український полігон", - додали в DW.

Белінгер повідомив, що вони якраз знімали репортаж, коли почули вибухи.

"Ми знімали стрільбу української армії, коли раптом почули кілька вибухів. Ми лягли, далі вибухи, ми побачили, що є поранені. Згодом українська армія підтвердила, що ми були вражені касетними боєприпасами", - пояснив кореспондент.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що на фронті загинув журналіст і медіаконсультант Дмитро Рибаков, який після початку повномасштабного вторгнення встав на захист України у складі 47 Окремої Механізованої Бригади ЗСУ.

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