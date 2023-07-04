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Різкого стрибка не буде. У Мінекономіки розповіли, як зміняться ціни на пальне у липні

Фото: Юлія Свириденко, міністр економіки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Уряд України прогнозує зростання цін на пальне до кінця липня. Зокрема, вартість бензину може збільшитись ще приблизно на 7 гривень.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми бачимо, що не буде різкого зростання ціни (на бензин та дизель - ред.). На це є кілька факторів: немає дефіциту, є запаси, ринок у Європі залитий ресурсом. Тому жодних різких стрибків не буде. Тому стояти в чергах і очікувати, що завтра буде дефіцит чи підвищення ціни не варто. Ми бачимо і прогнозуємо, що до кінця липня підвищення буде до 5 гривень, якщо йдеться про дизпаливо... Бензин також до 7 гривень", - розповіла міністр.

Вона наголосила, що загалом після повернення довоєнних податків дизель має подорожчати на 8 гривень, а бензин - на 11.

Повернення довоєнних податків

Нагадаємо, з 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення податку на додану вартість для палива з 7% до 20%.

При цьому акциз на бензин зріс зі 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів, на дизельне паливо - зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на скраплений газ залишився на рівні 52 євро за 1000 літрів.

Станом на 3 липня в Україні зафіксували зростання цін на дизельне паливо та бензин приблизно на 2 гривні порівняно з попереднім днем.

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