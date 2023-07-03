Бензин та дизель на АЗС різко подорожчали після підвищення податків з 1 липня

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 3 липня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, зросли приблизно на 2 гривні. Автогаз подорожчав менше

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,84 гривні за літр (+1,98 гривні), на дизельне пальне 45,44 гривні за літр (+2,03 гривні), на автогаз 22,81 гривні за літр (+0,88 грн).

Підвищення податків та ціни на пальне

З 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення ставки ПДВ на пальне з 7% до 20%.

Крім того, з 1 липня зростуть акцизи на бензин із 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів на дизельне пальне зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні 52 євро за 1000 літрів.

Після повернення акцизних ставок та ПДВ на довоєнний рівень з 1 липня 2023 року вартість автогазу, дизельного палива та бензину на АЗС суттєво зросте. Однак підвищення цін не буде миттєвим.

Як повідомив директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, бензин подорожчає в середньому на 12 гривень, дизель на 10 гривень, скраплений газ на 5 гривень.