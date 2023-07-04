Резкого скачка не будет. В Минэкономики рассказали, как изменятся цены на топливо в июле

"Мы видим, что не будет резкого роста цены (на бензин и дизель - ред.). На это есть несколько факторов: нет дефицита, есть запасы, рынок в Европе залит ресурсом. Поэтому никаких резких скачков не будет. Потому стоять в очередях и ожидать, что завтра будет дефицит или повышение цены не стоит. Мы видим и прогнозируем, что до конца июля повышение будет до 5 гривен, если речь идет о дизтопливо... Бензин тоже до 7 гривен", - рассказала министр.

Она подчеркнула, что в общем после возвращения довоенных налогов дизель должен подорожать на 8 гривен, а бензин - на 11.

Возвращение довоенных налогов

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон о повышении налога на добавленную стоимость для топлива с 7% до 20%.

При этом акциз на бензин вырос со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров, на дизельное топливо - со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на сжиженный газ остался на уровне 52 евро за 1000 литров.

По состоянию на 3 июля в Украине зафиксировали рост цен на дизельное топливо и бензин примерно на 2 гривны по сравнению с предыдущим днем.