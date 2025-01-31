Різко забув? Путін почав тотально ігнорувати бої в Курській області, - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін фактично перестав говорити про бойові дії в Курській області. Це відбувається на тлі уповільнення просування військ РФ у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство.Новости" в Telegram.
За даними видання, Путін у січні у своїх виступах згадав Курську область тільки один раз. Він зробив це у привітанні працівникам прокуратури, в якому закликав правоохоронців "приділити особливу увагу вирішенню проблем громадян на Донбасі та в Курській області".
"Агентство.Новости" стверджує, що диктатор вперше з початку операції ЗСУ в Курській області майже не говорив публічно про події в регіоні.
При цьому найбільше глава Кремля говорив про події в Курській області в серпні, коли українські воїни прорвали кордон, а також у грудні, коли він підбивав підсумки року.
Примітно, що таке ігнорування подій у Курській області простежується саме в січні, коли просування військ РФ у регіоні серйозно сповільнилося. Зокрема, загальна площа бойових дій скоротилася на 33,4 квадратних кілометра. Згідно з даними DeepState, ЗСУ продовжують контролювати 439,5 квадратних кілометрів російської території, а ще 187 квадратних кілометрів - у "сірій зоні".
Видання звернуло увагу, що тепер Путін замість Курської області частіше говорить на інші теми. Зокрема, він у січні вже двічі згадував нового президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо, у січні північнокорейські солдати, яких прислали в Курську область на допомогу росіянам, зазнали провалу. У них немає досвіду для протидії дронам і артилерії.
При цьому, за даними The New York Times, північнокорейських військових вивели з фронту після того, як вони зазнали великих втрат.
Анонімні джерела видання розповіли, що солдатів КНДР не бачили на фронті в Курській області вже близько двох тижнів.
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