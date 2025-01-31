Резко забыл? Путин начал тотально игнорировать бои в Курской области, - СМИ

По данным издания, Путин в январе в своих выступлениях упомянул Курскую область только один раз. Он сделал это в поздравлении работникам прокуратуры, в котором призвал правоохранителей "уделить особое внимание решению проблем граждан на Донбассе и в Курской области".

"Агентство.Новости" утверждает, что диктатор впервые с начала операции ВСУ в Курской области почти не говорил публично о событиях в регионе.

При этом больше всего глава Кремля говорил о событиях в Курской области в августе, когда украинские воины прорвали границу, а также в декабре, когда он подводил итоги года.

Примечательно, что такое игнорирование событий в Курской области прослеживается именно в январе, когда продвижение войск РФ в регионе серьезно замедлилось. В частности, общая площадь боевых действий сократилась на 33,4 квадратных километра. Согласно данным DeepState, ВСУ продолжают контролировать 439,5 квадратных километров российской территории, а еще 187 квадратных километров - в "серой зоне".

Издание обратило внимание, что теперь Путин вместо Курской области чаще говорит на другие темы. В частности, он в январе уже дважды упоминал нового президента США Дональда Трампа.