Різко потеплішає. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода в перші 10 днів грудня в Україні

Протягом першої декади грудня в Україні спостерігалися густі тумани, ожеледь, ожеледиця, сніг, мокрий сніг, дощі, мряка. Ґрунт залишався талим.

Переважала хмарна, майже без сонячного сяйва, погода із температурами повітря близькими або дещо вищими за норму. Цю погоду синоптики називають типовою для цього сезону.

Крім того, атмосферні фронти обумовили у західних та центральних областях значні опади, на решті території - помірні, у південних та західних областях місцями відмічався сильний поривчастий вітер.

Детальніше про погоду на 15 грудня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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