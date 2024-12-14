Резко потеплеет. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в первые 10 дней декабря в Украине

В течение первой декады декабря в Украине наблюдались густые туманы, гололед, гололедица, снег, мокрый снег, дожди, морось. Почва оставалась талой.

Преобладала облачная, почти без солнечного сияния, погода с температурами воздуха близкими или несколько выше нормы. Эту погоду синоптики называют типичной для этого сезона.

Кроме того, атмосферные фронты обусловили в западных и центральных областях значительные осадки, на остальной территории - умеренные, в южных и западных областях местами отмечался сильный порывистый ветер.

Подробнее о погоде на 15 декабря в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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