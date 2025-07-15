Різкий зліт. Цей виробник смартфонів обігнав усіх і очолив рейтинг продажів у 2025 році

Незважаючи на уповільнення ринку смартфонів у другому кварталі 2025 року, Samsung продовжує нарощувати глобальну перевагу. За даними IDC, поставки компанії зросли на 7,9% порівняно з тим самим періодом 2024 року - це найкращий результат серед лідерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Google, що спеціалізується на новинах про Google і Android.
З квітня по червень компанія відвантажила 58 млн пристроїв, зайнявши 19,7% глобального ринку. При цьому аналітики підкреслюють, що драйверами зростання стали моделі середнього сегмента Galaxy A36 і A56, а не флагманська серія Galaxy S25.
Apple зберегла друге місце, відвантаживши 46,4 млн iPhone - приріст становив 1,5%, але частка ринку збільшилася лише на 0,1%. Це, на думку IDC, пов'язано, зокрема, з падінням попиту в Китаї.
Xiaomi посідає третю сходинку з 42,5 млн пристроїв і 14,4% частки, за нею - Vivo з 27,1 млн і 9,2%, а п'ятірку замикає Transsion (бренди Tecno і Infinix). Незважаючи на поставки в 25,1 млн смартфонів, компанія показала зниження на 1,7% порівняно з минулим роком.
IDC вказує на низку факторів: можливі нові тарифи з боку США, зростання безробіття та загальна інфляція. Усе це вплинуло на зниження споживчого попиту, особливо серед покупців у сегменті "до 300 доларів". Багато хто відкладає купівлю нових пристроїв, вважаючи за краще економити.
Незважаючи на спад інтересу до апгрейдів, другий квартал поспіль став восьмим поспіль зі зростанням поставок. Експерти вважають, що це пов'язано з масовим впровадженням ШІ в нові моделі смартфонів. Це найтриваліший період зростання з 2013 року, підкреслюють в IDC.
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