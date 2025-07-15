Різкий зліт. Цей виробник смартфонів обігнав усіх і очолив рейтинг продажів у 2025 році

Незважаючи на уповільнення ринку смартфонів у другому кварталі 2025 року, Samsung продовжує нарощувати глобальну перевагу. За даними IDC, поставки компанії зросли на 7,9% порівняно з тим самим періодом 2024 року - це найкращий результат серед лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Google , що спеціалізується на новинах про Google і Android.

З квітня по червень компанія відвантажила 58 млн пристроїв, зайнявши 19,7% глобального ринку. При цьому аналітики підкреслюють, що драйверами зростання стали моделі середнього сегмента Galaxy A36 і A56, а не флагманська серія Galaxy S25.

Apple і китайці відстають

Apple зберегла друге місце, відвантаживши 46,4 млн iPhone - приріст становив 1,5%, але частка ринку збільшилася лише на 0,1%. Це, на думку IDC, пов'язано, зокрема, з падінням попиту в Китаї.

Xiaomi посідає третю сходинку з 42,5 млн пристроїв і 14,4% частки, за нею - Vivo з 27,1 млн і 9,2%, а п'ятірку замикає Transsion (бренди Tecno і Infinix). Незважаючи на поставки в 25,1 млн смартфонів, компанія показала зниження на 1,7% порівняно з минулим роком.

Samsung повертає лідерство на ринку смартфонів (фото: IDC)

Чому ринок сповільнився

IDC вказує на низку факторів: можливі нові тарифи з боку США, зростання безробіття та загальна інфляція. Усе це вплинуло на зниження споживчого попиту, особливо серед покупців у сегменті "до 300 доларів". Багато хто відкладає купівлю нових пристроїв, вважаючи за краще економити.

І все ж ринок зростає

Незважаючи на спад інтересу до апгрейдів, другий квартал поспіль став восьмим поспіль зі зростанням поставок. Експерти вважають, що це пов'язано з масовим впровадженням ШІ в нові моделі смартфонів. Це найтриваліший період зростання з 2013 року, підкреслюють в IDC.