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Резкий взлет. Этот производитель смартфонов обогнал всех и возглавил рейтинг продаж в 2025 году

Вторник 15 июля 2025 14:45
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Резкий взлет. Этот производитель смартфонов обогнал всех и возглавил рейтинг продаж в 2025 году Samsung наращивает отрыв от конкурентов (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Несмотря на замедление рынка смартфонов во втором квартале 2025 года, Samsung продолжает наращивать глобальное преимущество. По данным IDC, поставки компании выросли на 7,9% по сравнению с тем же периодом 2024 года - это лучший результат среди лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google, специализирующийся на новостях о Google и Android.

С апреля по июнь компания отгрузила 58 млн устройств, заняв 19,7% глобального рынка. При этом аналитики подчеркивают, что драйверами роста стали модели среднего сегмента Galaxy A36 и A56, а не флагманская серия Galaxy S25.

Apple и китайцы отстают

Apple сохранила второе место, отгрузив 46,4 млн iPhone - прирост составил 1,5%, но доля рынка увеличилась всего на 0,1%. Это, по мнению IDC, связано в том числе с падением спроса в Китае.

Xiaomi занимает третью строчку с 42,5 млн устройств и 14,4% доли, за ней - Vivo с 27,1 млн и 9,2%, а пятерку замыкает Transsion (бренды Tecno и Infinix). Несмотря на поставки в 25,1 млн смартфонов, компания показала снижение на 1,7% по сравнению с прошлым годом.

Резкий взлет. Этот производитель смартфонов обогнал всех и возглавил рейтинг продаж в 2025 годуSamsung возвращает лидерство на рынке смартфонов (фото: IDC)

Почему рынок замедлился

IDC указывает на ряд факторов: возможные новые тарифы со стороны США, рост безработицы и общая инфляция. Все это повлияло на снижение потребительского спроса, особенно среди покупателей в сегменте "до 300 долларов". Многие откладывают покупку новых устройств, предпочитая экономить.

И все же рынок растет

Несмотря на спад интереса к апгрейдам, второй квартал подряд стал восьмым подряд с ростом поставок. Эксперты считают, что это связано с массовым внедрением ИИ в новые модели смартфонов. Это самый длительный период роста с 2013 года, подчеркивают в IDC.

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