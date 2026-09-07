Різкий стрибок цін на огірки та зелень: які овочі подорожчали найбільше за тиждень

В Україні за тиждень змінилися ціни на низку овочів, фруктів та ягід. Найпомітніше подорожчали огірки, гострий перець, зелена цибуля та петрушка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.
На торговому майданчику EastFruit зросла пропозиція помідорів, завдяки чому вони знову стали лідером за кількістю оголошень в овочевому сегменті. Також учасники частіше продавали солодкий перець, а пропозиція білокачанної капусти за тиждень зросла вдвічі.
Водночас огірків стало менше, а картоплю, ріпчасту цибулю та буряк пропонували рідше. Активно продавали також цукрову кукурудзу, пекінську та цвітну капусту.
За даними EastFruit, в Україні змінилися ціни на такі овочі:
Водночас подешевшали пекінська капуста - до 48-55 гривень за кг, цвітна капуста - до 40-50 гривень, а морква та ріпчаста цибуля також продовжили знижуватися в ціні.
Ціна картоплі протягом тижня не змінилася і становила 11-13 гривень за кілограм.
Лідером за кількістю пропозицій на торговому майданчику минулого тижня стало яблуко. Його продажі продовжують нарощувати учасники з України та Узбекистану. Також з'явилися пропозиції яблук із Туреччини.
Крім того, на майданчику вперше з'явилися пропозиції хурми з Узбекистану. Кількість продавців сливи зросла в півтора раза, а нектарини пропонували частіше, ніж тижнем раніше. Натомість пропозиція винограду скоротилася.
Серед основних змін цін в Україні:
Ціни на яблука залишилися на рівні 16-40 гривень за кг. Також без змін були ціни на апельсини, лимони, банани та гранати.
Найбільшим попитом серед учасників торгового майданчика продовжували користуватися помідори та солодкий перець для переробки. Водночас зріс попит на ріпчасту цибулю.
Досить активно закуповували й інші овочі, які входять до "борщового набору".
Раніше РБК-Україна писало, що після вихідних ціни на соціально значущі продукти в українських супермаркетах змінилися точково. Найбільше подорожчали яйця та хліб, тоді як вартість гречки й соняшникової олії залишається відносно стабільною.
Також ми розповідали, що в "Ашані" запровадили обмеження на кількість базових продуктів, які можна придбати за один чек: до 6 штук або 6 кг, а яєць - до 6 десятків. У компанії пояснили, що це пов'язано не з дефіцитом, а з розподілом роздрібних та оптових закупівель. Обмеження запровадили і в АТБ.