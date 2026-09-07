Різкий стрибок цін на огірки та зелень: які овочі подорожчали найбільше за тиждень

Які овочі подорожчали

На торговому майданчику EastFruit зросла пропозиція помідорів, завдяки чому вони знову стали лідером за кількістю оголошень в овочевому сегменті. Також учасники частіше продавали солодкий перець, а пропозиція білокачанної капусти за тиждень зросла вдвічі.

Водночас огірків стало менше, а картоплю, ріпчасту цибулю та буряк пропонували рідше. Активно продавали також цукрову кукурудзу, пекінську та цвітну капусту.

За даними EastFruit, в Україні змінилися ціни на такі овочі:

білокачанна капуста - 18-22 гривні за кг проти 17-20 гривень тижнем раніше;

- 18-22 гривні за кг проти 17-20 гривень тижнем раніше; огірки - 30-55 гривень за кг проти 25-50 гривень;

- 30-55 гривень за кг проти 25-50 гривень; помідори - 25-40 гривень за кг проти 25-35 гривень;

- 25-40 гривень за кг проти 25-35 гривень; солодкий перець - 28-60 гривень за кг проти 20-60 гривень;

- 28-60 гривень за кг проти 20-60 гривень; гострий перець - 70-200 гривень за кг проти 70-130 гривень;

- 70-200 гривень за кг проти 70-130 гривень; баклажани - 40-45 гривень за кг проти 35-40 гривень;

- 40-45 гривень за кг проти 35-40 гривень; зелена цибуля - 175-185 гривень за кг проти 170-180 гривень;

- 175-185 гривень за кг проти 170-180 гривень; петрушка - 150-180 гривень за кг проти 145-155 гривень.

Водночас подешевшали пекінська капуста - до 48-55 гривень за кг, цвітна капуста - до 40-50 гривень, а морква та ріпчаста цибуля також продовжили знижуватися в ціні.

Ціна картоплі протягом тижня не змінилася і становила 11-13 гривень за кілограм.

Що відбувається з фруктами та ягодами

Лідером за кількістю пропозицій на торговому майданчику минулого тижня стало яблуко. Його продажі продовжують нарощувати учасники з України та Узбекистану. Також з'явилися пропозиції яблук із Туреччини.

Крім того, на майданчику вперше з'явилися пропозиції хурми з Узбекистану. Кількість продавців сливи зросла в півтора раза, а нектарини пропонували частіше, ніж тижнем раніше. Натомість пропозиція винограду скоротилася.

Серед основних змін цін в Україні:

груша - 45-70 гривень за кг проти 35-65 гривень;

- 45-70 гривень за кг проти 35-65 гривень; лохина - 190-230 гривень за кг проти 190-250 гривень;

- 190-230 гривень за кг проти 190-250 гривень; малина - 190-230 гривень за кг проти 200-260 гривень;

- 190-230 гривень за кг проти 200-260 гривень; персик - 40-70 гривень за кг проти 40-80 гривень;

- 40-70 гривень за кг проти 40-80 гривень; нектарин - 70-100 гривень за кг проти 55-85 гривень;

- 70-100 гривень за кг проти 55-85 гривень; слива - 18-50 гривень за кг проти 15-40 гривень;

- 18-50 гривень за кг проти 15-40 гривень; кавун - 8-12 гривень за кг проти 7-10 гривень;

- 8-12 гривень за кг проти 7-10 гривень; диня - 25-30 гривень за кг проти 20-25 гривень;

- 25-30 гривень за кг проти 20-25 гривень; виноград - 60-110 гривень за кг проти 70-120 гривень.

Ціни на яблука залишилися на рівні 16-40 гривень за кг. Також без змін були ціни на апельсини, лимони, банани та гранати.

Які овочі найбільше купували

Найбільшим попитом серед учасників торгового майданчика продовжували користуватися помідори та солодкий перець для переробки. Водночас зріс попит на ріпчасту цибулю.

Досить активно закуповували й інші овочі, які входять до "борщового набору".