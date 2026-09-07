Хліб та яйця подорожчали: які ціни на продукти в супермаркетах після вихідних
Після вихідних в українських супермаркетах спостерігаються точкові зміни цін на соціально значущі продукти. Найбільше коливання торкнулося категорій яєць та хліба.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на понеділок, 7 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Як змінилися ціни в супермаркетах після вихідних
Найбільше зміни торкнулися яєць та хліба, тоді як гречка та олія залишаються стабільними.
Зокрема яйця в "Ашані" зросли з 3,90 грн до 4,40 грн за штуку (44 грн/десяток), в АТБ десяток - 68,50 грн.
Нарізний хліб у "Сільпо" піднявся з 12,99 грн до 13,69 гривні.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 7 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Найдешевша пропозиція гречаної крупи за акцією залишається "Сільпо" (54,99 грн/кг), в АТБ - 65,90 грн/кг.
Молоко - 450 г у роздрібі коштує від 21,30 грн (АТБ).
Найдешевшу олію соняшникову пропонує Auchan - 49,40 грн за 0,5 л.
Детальні ціни в супермаркетах (7 вересня)
Хліб
- "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 13,69 грн.
- "Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.
- АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн.
- Novus: хліб "Цар Хліб Паланга" нарізаний (350 г) - 24,99 грн (замість 25,99 грн. Акційна ціна діє при доставці до 16.09.2026)
Гречка
- "Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (замість 64,99 грн, триває акція)
- АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.
- Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 69,99 грн.
- "Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн.
Яйця
- "Ашан": яйця курячі С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).
- "Сільпо": яйця курячі "Ситий двір" С2 (10 шт) - 54,99 грн
- Novus: яйця курячі "Ясенсвіт" С1 (10 шт) - 59,99
- АТБ: яйця курячі "Своя лінія" С1 (10 шт.) - 68,50 грн
Молоко
- АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
- "Сільпо": молоко "Козацька ферма" 2,5% (455 г) - 21,69 грн
- "Ашан": GB/Молоко 2,6% (900 г) - 38,90 грн
- Novus: молоко пастеризоване 2,6% (900 г) 37,79 грн
Соняшникова олія
- "Ашан": олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн.
- АТБ: олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53,13 грн.
- "Сільпо": олія соняшникова "Премія" рафінована (0,5 л) - 52,99 грн (акційна ціна замість 56,49 грн)
- Novus: Олія соняшникова "Королівський Смак" рафінована (745 г) - 71,49 грн