Хліб та яйця подорожчали: які ціни на продукти в супермаркетах після вихідних

Після вихідних в українських супермаркетах спостерігаються точкові зміни цін на соціально значущі продукти. Найбільше коливання торкнулося категорій яєць та хліба.

Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на понеділок, 7 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Як змінилися ціни в супермаркетах після вихідних

Найбільше зміни торкнулися яєць та хліба, тоді як гречка та олія залишаються стабільними.

Зокрема яйця в "Ашані" зросли з 3,90 грн до 4,40 грн за штуку (44 грн/десяток), в АТБ десяток - 68,50 грн.

Нарізний хліб у "Сільпо" піднявся з 12,99 грн до 13,69 гривні.

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 7 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Найдешевша пропозиція гречаної крупи за акцією залишається "Сільпо" (54,99 грн/кг), в АТБ - 65,90 грн/кг.

Молоко - 450 г у роздрібі коштує від 21,30 грн (АТБ).

Найдешевшу олію соняшникову пропонує Auchan - 49,40 грн за 0,5 л.

Детальні ціни в супермаркетах (7 вересня)

Хліб

"Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 13,69 грн.

"Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.

АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн.

Novus: хліб "Цар Хліб Паланга" нарізаний (350 г) - 24,99 грн (замість 25,99 грн. Акційна ціна діє при доставці до 16.09.2026)

Гречка

"Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (замість 64,99 грн, триває акція)

АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.

Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 69,99 грн.

"Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн.

Яйця

"Ашан": яйця курячі С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).

"Сільпо": яйця курячі "Ситий двір" С2 (10 шт) - 54,99 грн

Novus: яйця курячі "Ясенсвіт" С1 (10 шт) - 59,99

АТБ: яйця курячі "Своя лінія" С1 (10 шт.) - 68,50 грн

Молоко

АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 21,30 грн.

"Сільпо": молоко "Козацька ферма" 2,5% (455 г) - 21,69 грн

"Ашан": GB/Молоко 2,6% (900 г) - 38,90 грн

Novus: молоко пастеризоване 2,6% (900 г) 37,79 грн

Соняшникова олія