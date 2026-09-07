Резкий скачок цен на огурцы и зелень: какие овощи подорожали больше всего за неделю

В Украине за неделю изменились цены на ряд овощей, фруктов и ягод. Заметнее всего подорожали огурцы, острый перец, зеленый лук и петрушка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.
На торговой площадке EastFruit выросло предложение помидоров, благодаря чему они снова стали лидером по количеству объявлений в овощном сегменте. Также участники чаще продавали сладкий перец, а предложение белокочанной капусты за неделю выросло вдвое.
В то же время огурцов стало меньше, а картофель, репчатый лук и свеклу предлагали реже. Активно продавали также сахарную кукурузу, пекинскую и цветную капусту.
По данным EastFruit, в Украине изменились цены на такие овощи:
В то же время подешевели пекинская капуста - до 48-55 гривен за кг, цветная капуста - до 40-50 гривен, а морковь и репчатый лук также продолжили снижаться в цене.
Цена картофеля в течение недели не изменилась и составила 11-13 гривен за килограмм.
Лидером по количеству предложений на торговой площадке на прошлой неделе стало яблоко. Его продажи продолжают наращивать участники из Украины и Узбекистана. Также появились предложения яблок из Турции.
Кроме того, на площадке впервые появились предложения хурмы из Узбекистана. Количество продавцов сливы выросло в полтора раза, а нектарины предлагали чаще, чем неделей ранее. Предложение винограда сократилось.
Среди основных изменений цен в Украине:
Цены на яблоки остались на уровне 16-40 гривен за кг. Также без изменений цены на апельсины, лимоны, бананы и гранаты.
Наибольшим спросом у участников торговой площадки продолжали пользоваться помидоры и сладкий перец для переработки. В то же время возрос спрос на репчатый лук.
Достаточно активно закупали и другие овощи, входящие в "борщевой набор".
Ранее РБК-Украина писало, что после выходных цены на социально значимые продукты в украинских супермаркетах изменились точечно. Больше всего подорожали яйца и хлеб, тогда как стоимость гречихи и подсолнечного масла остается относительно стабильной.
Также мы рассказывали, что в "Ашане" ввели ограничения на количество базовых продуктов, которые можно приобрести за один чек: до 6 штук или 6 кг, а яиц - до 6 десятков. В компании объяснили, что это связано не с дефицитом, а с распределением розничных и оптовых закупок. Ограничение ввели и в АТБ.