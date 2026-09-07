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Резкий скачок цен на огурцы и зелень: какие овощи подорожали больше всего за неделю

18:32 07.09.2026 Пн
3 мин
Часть овощей и фруктов продолжают дешеветь
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Цены на овощи (Getty Images)

В Украине за неделю изменились цены на ряд овощей, фруктов и ягод. Заметнее всего подорожали огурцы, острый перец, зеленый лук и петрушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.

Какие овощи подорожали

На торговой площадке EastFruit выросло предложение помидоров, благодаря чему они снова стали лидером по количеству объявлений в овощном сегменте. Также участники чаще продавали сладкий перец, а предложение белокочанной капусты за неделю выросло вдвое.

В то же время огурцов стало меньше, а картофель, репчатый лук и свеклу предлагали реже. Активно продавали также сахарную кукурузу, пекинскую и цветную капусту.

По данным EastFruit, в Украине изменились цены на такие овощи:

  • белокочанная капуста - 18-22 гривны за кг против 17-20 гривен неделей ранее;
  • огурцы - 30-55 гривен за кг против 25-50 гривен;
  • помидоры - 25-40 гривен за кг против 25-35 гривен;
  • сладкий перец - 28-60 гривен за кг против 20-60 гривен;
  • острый перец - 70-200 гривен за кг против 70-130 гривен;
  • баклажаны - 40-45 гривен за кг против 35-40 гривен;
  • зеленый лук - 175-185 гривен за кг против 170-180 гривен;
  • петрушка - 150-180 гривен за кг против 145-155 гривен.

В то же время подешевели пекинская капуста - до 48-55 гривен за кг, цветная капуста - до 40-50 гривен, а морковь и репчатый лук также продолжили снижаться в цене.

Цена картофеля в течение недели не изменилась и составила 11-13 гривен за килограмм.

Что происходит с фруктами и ягодами

Лидером по количеству предложений на торговой площадке на прошлой неделе стало яблоко. Его продажи продолжают наращивать участники из Украины и Узбекистана. Также появились предложения яблок из Турции.

Кроме того, на площадке впервые появились предложения хурмы из Узбекистана. Количество продавцов сливы выросло в полтора раза, а нектарины предлагали чаще, чем неделей ранее. Предложение винограда сократилось.

Среди основных изменений цен в Украине:

  • груша - 45-70 гривен за кг против 35-65 гривен;
  • голубика - 190-230 гривен за кг против 190-250 гривен;
  • малина - 190-230 гривен за кг против 200-260 гривен;
  • персик - 40-70 гривен за кг против 40-80 гривен;
  • нектарин - 70-100 гривен за кг против 55-85 гривен;
  • слива - 18-50 гривен за кг против 15-40 гривен;
  • арбуз - 8-12 гривен за кг против 7-10 гривен;
  • дыня - 25-30 гривен за кг против 20-25 гривен;
  • виноград - 60-110 гривен за кг против 70-120 гривен.

Цены на яблоки остались на уровне 16-40 гривен за кг. Также без изменений цены на апельсины, лимоны, бананы и гранаты.

Какие овощи больше всего покупали

Наибольшим спросом у участников торговой площадки продолжали пользоваться помидоры и сладкий перец для переработки. В то же время возрос спрос на репчатый лук.

Достаточно активно закупали и другие овощи, входящие в "борщевой набор".

Ранее РБК-Украина писало, что после выходных цены на социально значимые продукты в украинских супермаркетах изменились точечно. Больше всего подорожали яйца и хлеб, тогда как стоимость гречихи и подсолнечного масла остается относительно стабильной.

Также мы рассказывали, что в "Ашане" ввели ограничения на количество базовых продуктов, которые можно приобрести за один чек: до 6 штук или 6 кг, а яиц - до 6 десятков. В компании объяснили, что это связано не с дефицитом, а с распределением розничных и оптовых закупок. Ограничение ввели и в АТБ.

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