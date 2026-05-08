Різкий рух валют: обмінники та банки дали нові "цінники" на долар та євро 8 травня

Головне:

Падіння долара: Monobank опустив курс одразу на 20 коп. (до 44,03 грн). Ощадбанк у застосунку також знизив ціну до 44,00 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 8 травня, за даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 43,78 (-2 коп) гривні при покупці та 43,70 (без змін) гривні - для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,70 (без змін) гривню, а здати - по 51,50 (без змін) гривні.

Курс валюти в банках

Середній курс долара в банках сьогодні тримається на рівні - 44,05 (-10 коп) гривні для покупки, а здати валюту можна по 43,57 (-8 коп) гривні.

Євро в банках продають по 51,85 (без змін) гривні, а купують - по 51,32 (+10 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касі по 44,05 (без змін) гривні, безнал також 44,05 (без змін) гривні. Євро ж у відділеннях банку сьогодні коштує 51,85 (-5 коп) гривню, а карткою - 52,08 (без змін) гривні.

Ощадбанк у мобільному застосунку продає долари по 44 (-10 коп) гривні, а для карток курс - 44,20 (-5 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні можна купити по 51,85 (-5 коп) гривні, а карткою - 52,05 (-5 коп) гривні.

У "Пумбі" долар сьогодні у відділеннях можна купити по 44,20 (-10 коп) гривні, а комерційний курс - 44 (-10 коп) гривні. Євро в касах банку продають по 52,10 (-10 коп) гривні.

Monobank сьогодні продає долари за курсому у 44,03 (-20 коп) гривні, а євро - 52,05 (+25 коп) гривні.

Де сьогодні найвигідніший курс?

Купити долар: Найдешевше в обмінниках (43,78 грн) та в застосунку Ощадбанку (44,00 грн) і ПУМБ (44,00 грн).

Купити євро: Найкраща ціна в обмінниках (51,70 грн) та у касах ПриватБанку й Ощадбанку (51,85 грн).