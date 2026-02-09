Без різких стрибків? Чи втримається долар по 43 грн до кінця тижня і який можливий максимум

Після січневих коригувань курси валют в Україні закріпилися поблизу нових психологічних рівнів: 43 грн за долар та 51 грн за євро.
Чи зможе гривня втримати цей баланс до 15 лютого у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.
Читайте також: Долар вище 43, а євро за 51: де найкращий курс 9 лютого у ПриватБанку, Моно чи обмінниках
Головне:
Середина лютого для валютного ринку України виглядає як етап контрольованої стабільності. Як пояснює Лєсовий, наразі відсутні чинники, які могли б різко змінити курсову карту. Баланс формується завдяки кільком ключовим факторам:
Активність аграріїв: Експортна виручка створює необхідний обсяг валюти, що компенсує попит імпортерів.
Податковий період: Компанії активніше продають валюту, щоб сплатити податки в гривні, що підтримує національну валюту на міжбанку.
Поведінка регулятора: НБУ діє стримано, не витрачаючи резерви на масштабні інтервенції, але тримаючи ситуацію під повним контролем.
Хоча ринок демонструє "контрольовану рівновагу", Лєсовий допускає короткочасні відхилення курсу. Верхня межа готівкового долара на цей тиждень зафіксована на позначці 43,75 грн.
Детальний прогноз:
Головним ризиком залишається енергетика. Будь-які ускладнення в енергосистемі здатні миттєво змінити поведінку гравців ринку.
Крім того, Лєсовий додає, що на курс євро впливатиме стабільність пари долар/євро на світових ринках, яка очікується в коридорі 1,18–1,20.
Читайте також: