Курс долара Економіка Авто Tech

Без різких стрибків? Чи втримається долар по 43 грн до кінця тижня і який можливий максимум

Фото: прогноз курсу валют на тиждень (колаж РБК-Україна)
Автор: Ірина Гамерська

Після січневих коригувань курси валют в Україні закріпилися поблизу нових психологічних рівнів: 43 грн за долар та 51 грн за євро.

Чи зможе гривня втримати цей баланс до 15 лютого у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

Читайте також: Долар вище 43, а євро за 51: де найкращий курс 9 лютого у ПриватБанку, Моно чи обмінниках

Головне:

  • Прогнозні коридори: долар: 42,75 - 43,5 грн (міжбанк), 42,5 - 43,75 грн (готівка), євро: 50,0 - 52,0 грн (міжбанк та готівка).
  • Динаміка змін: щоденні коливання в банках не перевищать 0,1-0,2 грн.
  • Спред (різниця купівлі/продажу): у касах банків складе до 0,6 грн на доларі та до 1 грн на євро.

Чинники стабільності

Середина лютого для валютного ринку України виглядає як етап контрольованої стабільності. Як пояснює Лєсовий, наразі відсутні чинники, які могли б різко змінити курсову карту. Баланс формується завдяки кільком ключовим факторам:

  1. Активність аграріїв: Експортна виручка створює необхідний обсяг валюти, що компенсує попит імпортерів.

  2. Податковий період: Компанії активніше продають валюту, щоб сплатити податки в гривні, що підтримує національну валюту на міжбанку.

  3. Поведінка регулятора: НБУ діє стримано, не витрачаючи резерви на масштабні інтервенції, але тримаючи ситуацію під повним контролем.

Який можливий максимум?

Хоча ринок демонструє "контрольовану рівновагу", Лєсовий допускає короткочасні відхилення курсу. Верхня межа готівкового долара на цей тиждень зафіксована на позначці 43,75 грн.

Детальний прогноз:

  • курс долара на міжбанку - 42,75-43,5 грн,
  • курс євро на міжбанку - 50-52 грн,
  • курс долара на готівковому ринку - 42,5-43,75 грн,
  • курс євро на готівковому ринку 50-52 гривень.

Головним ризиком залишається енергетика. Будь-які ускладнення в енергосистемі здатні миттєво змінити поведінку гравців ринку.

Крім того, Лєсовий додає, що на курс євро впливатиме стабільність пари долар/євро на світових ринках, яка очікується в коридорі 1,18–1,20.

