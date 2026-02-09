Без різких стрибків? Чи втримається долар по 43 грн до кінця тижня і який можливий максимум

Головне:

Чинники стабільності

Середина лютого для валютного ринку України виглядає як етап контрольованої стабільності. Як пояснює Лєсовий, наразі відсутні чинники, які могли б різко змінити курсову карту. Баланс формується завдяки кільком ключовим факторам:

Активність аграріїв: Експортна виручка створює необхідний обсяг валюти, що компенсує попит імпортерів. Податковий період: Компанії активніше продають валюту, щоб сплатити податки в гривні, що підтримує національну валюту на міжбанку. Поведінка регулятора: НБУ діє стримано, не витрачаючи резерви на масштабні інтервенції, але тримаючи ситуацію під повним контролем.

Який можливий максимум?

Хоча ринок демонструє "контрольовану рівновагу", Лєсовий допускає короткочасні відхилення курсу. Верхня межа готівкового долара на цей тиждень зафіксована на позначці 43,75 грн.

Детальний прогноз:

курс долара на міжбанку - 42,75-43,5 грн,

курс євро на міжбанку - 50-52 грн,

курс долара на готівковому ринку - 42,5-43,75 грн,

курс євро на готівковому ринку 50-52 гривень.

Головним ризиком залишається енергетика. Будь-які ускладнення в енергосистемі здатні миттєво змінити поведінку гравців ринку.

Крім того, Лєсовий додає, що на курс євро впливатиме стабільність пари долар/євро на світових ринках, яка очікується в коридорі 1,18–1,20.