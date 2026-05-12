Різке похолодання та дощі: в Україну заходить холодний атмосферний фронт

10:43 12.05.2026 Вт
2 хв
Де ще буде +24, а кому готувати парасольки та теплий одяг?
aimg Ірина Гамерська
Фото: в Україну йде похолодання та дощ (Getty Images)

Завтра, 13 травня, синоптична ситуація в Україні суттєво зміниться. Територію країни почне перетинати холодний атмосферний фронт, який принесе з собою зниження температури та дощі.

Де очікувати негоди та в яких регіонах ще затримається тепло - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Температурний спад: Денна температура у більшості областей становитиме лише +11...+16 градусів.
  • Де ще буде тепло: Тимчасово тепла погода затримається лише на сході та південному сході - там стовпчики термометрів покажуть +19...+24 градуси.
  • Опади: Через діяльність фронту дощі прогнозуються повсюди. Виняток - західні області, де вдень буде без істотних опадів (дощитиме лише в Карпатах).
  • Зміна вітру: Напрямок вітру зміниться з південного на північно-західний. Він буде помірним, проте часом спостерігатимуться рвучкі пориви.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook, dже завтра синоптична ситуація в Україні зазнає суттєвих змін. Через територію країни проходитиме холодний атмосферний фронт, який зумовить зниження температури та активізацію опадів.

Фото: в Україну йде похолодання (інфографіка РБК-Україна)

Температурні контрасти

Похолодання охопить більшу частину країни, проте східні регіони ще встигнуть насолодитися теплом:

У більшості областей: вдень стовпчики термометрів покажуть лише +11...+16 градусів.

Схід та південний схід: тут затримається тепла повітряна маса, очікується від +19 до +24 градусів.

Опади та зміна вітру

Діяльність атмосферного фронту принесе дощі, які переважатимуть майже повсюди. Ситуація по регіонах:

  • Захід України: у денні години суттєвих опадів не передбачається, дощі можливі лише в Карпатах.
  • Інші регіони: очікуються помірні опади протягом дня.
  • Вітер: змінить свій напрямок. Південний вітер поступиться північно-західному. За характером він буде помірним, проте часом спостерігатимуться рвучкі пориви.

Погода у Києві

Для мешканців столиці 13 травня буде прохолодним.

Температурний максимум: вдень очікується лише +11...+13 градусів, тому варто одягатися тепліше.

Графік дощів: найбільш ймовірні опади найближчої ночі та завтра вранці. Вже вдень у середу атмосферний фронт почне відходити далі у східному напрямку, забираючи із собою дощі.

Перспектива на вихідні

Згідно з попередніми даними, на вихідних в Україні стане тепліше, проте синоптик зазначає, що цей період не обійдеться без дощів.

