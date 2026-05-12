Різке похолодання та дощі: в Україну заходить холодний атмосферний фронт

Завтра, 13 травня, синоптична ситуація в Україні суттєво зміниться. Територію країни почне перетинати холодний атмосферний фронт, який принесе з собою зниження температури та дощі.
Де очікувати негоди та в яких регіонах ще затримається тепло - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Як повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook, dже завтра синоптична ситуація в Україні зазнає суттєвих змін. Через територію країни проходитиме холодний атмосферний фронт, який зумовить зниження температури та активізацію опадів.
Фото: в Україну йде похолодання (інфографіка РБК-Україна)
Похолодання охопить більшу частину країни, проте східні регіони ще встигнуть насолодитися теплом:
У більшості областей: вдень стовпчики термометрів покажуть лише +11...+16 градусів.
Схід та південний схід: тут затримається тепла повітряна маса, очікується від +19 до +24 градусів.
Діяльність атмосферного фронту принесе дощі, які переважатимуть майже повсюди. Ситуація по регіонах:
Для мешканців столиці 13 травня буде прохолодним.
Температурний максимум: вдень очікується лише +11...+13 градусів, тому варто одягатися тепліше.
Графік дощів: найбільш ймовірні опади найближчої ночі та завтра вранці. Вже вдень у середу атмосферний фронт почне відходити далі у східному напрямку, забираючи із собою дощі.
Згідно з попередніми даними, на вихідних в Україні стане тепліше, проте синоптик зазначає, що цей період не обійдеться без дощів.