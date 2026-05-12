Общество Образование Деньги Изменения Экология

Резкое похолодание и дожди: в Украину заходит холодный атмосферный фронт

10:43 12.05.2026 Вт
2 мин
Где еще будет +24, а кому готовить зонтики и теплую одежду?
aimg Ирина Гамерская
Фото: в Украину идет похолодание и дождь (Getty Images)

Завтра, 13 мая, синоптическая ситуация в Украине существенно изменится. Территорию страны начнет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой снижение температуры и дожди.

Где ожидать непогоды и в каких регионах еще задержится тепло - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Температурный спад: Дневная температура в большинстве областей составит лишь +11...+16 градусов.
  • Где еще будет тепло: Временно теплая погода задержится только на востоке и юго-востоке - там столбики термометров покажут +19...+24 градуса.
  • Осадки: Из-за деятельности фронта дожди прогнозируются повсеместно. Исключение - западные области, где днем будет без существенных осадков (дождь будет идти только в Карпатах).
  • Изменение ветра: Направление ветра изменится с южного на северо-западное. Он будет умеренным, однако временами будут наблюдаться порывистые порывы.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, уже завтра синоптическая ситуация в Украине претерпит существенные изменения. Через территорию страны будет проходить холодный атмосферный фронт, который обусловит снижение температуры и активизацию осадков.

Фото: в Украину идет похолодание (инфографика РБК-Украина)

Температурные контрасты

Похолодание охватит большую часть страны, однако восточные регионы еще успеют насладиться теплом:

В большинстве областей: днем столбики термометров покажут лишь +11...+16 градусов.

Восток и юго-восток: здесь задержится теплая воздушная масса, ожидается от +19 до +24 градусов.

Осадки и изменение ветра

Деятельность атмосферного фронта принесет дожди, которые будут преобладать почти повсеместно. Ситуация по регионам:

  • Запад Украины: в дневные часы существенных осадков не предвидится, дожди возможны только в Карпатах.
  • Другие регионы: ожидаются умеренные осадки в течение дня.
  • Ветер: изменит свое направление. Южный ветер уступит место северо-западному. По характеру он будет умеренным, однако временами будут наблюдаться порывистые порывы.

Погода в Киеве

Для жителей столицы 13 мая будет прохладным.

Температурный максимум: днем ожидается лишь +11...+13 градусов, поэтому стоит одеваться теплее.

График дождей: наиболее вероятны осадки ближайшей ночью и завтра утром. Уже днем в среду атмосферный фронт начнет отходить дальше в восточном направлении, забирая с собой дожди.

Перспектива на выходные

Согласно предварительным данным, на выходных в Украине станет теплее, однако синоптик отмечает, что этот период не обойдется без дождей.

