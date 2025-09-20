Різке похолодання накриє Україну. Коли чекати зміни погоди

Різке похолодання із 25-26 вересня

За її словами, сонячна погода з достатньо високою температурою повітря - до 24-28 градусів в Україні протримається до середини наступного тижня.

"Вже 25-26 вересня до нас наблизиться холодна повітряна маса арктичного походження і також циклони. А циклони - це вологі утворення із низьким атмосферним тиском. Тому погода різко зміниться", - пояснює синоптик.

За попередніми прогнозом, вихідні 27-28 вересня будуть холодними та вологими.

"Похолодання торкнеться усієї України, проте опади все ж будуть переважно у вигляді дощу, а інша фаза, снігова - можлива лише місцями в Карпатах. Словом, зміна сезонів не за горами з усіма хмарами, похолоданнями, дощами і навіть можливим снігом", - додає Діденко.

Сніг можливий лише у Карпатах

Діденко наголошує, що інформація про сніг - це попередній прогноз, адже точні дані синоптики можуть давати за 2-3 доби, а у межах 5-7 діб - говорити про тенденції.

"Треба бути готовими до різкого похолодання на наступні вихідні. Що стосується снігу у Карпатах, то тут не варто драматизувати. Це високогір’я, і поєднання дуже низької температури повітря і вологості може провокувати мокрий сніг. Про подальше поширення я б не говорила, бо це прогноз дуже завчасний. Але є висока ймовірність мокрого снігу в Карпатах на наступні вихідні", - говорить синоптик.

Також Діденко зазначила, що вересневий сніг у Карпатах не пролежить довго, оскільки це не характерно навіть для снігу у жовтні чи листопаді.