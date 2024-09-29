Після 10 років на чолі НАТО. Чому Єнс Столтенберг йде з посади та чим займеться далі

Єнс Столтенберг залишає НАТО на початку жовтня. Свій багаторічний досвід роботи генеральний секретар Північноатлантичного альянсу може використати на новій посаді, яка також пов'язана зі сферою міжнародної безпеки.

Більше про Єнса Столтенберга, його роботу в НАТО та чим він займатиметься після звільнення – в матеріалі РБК-Україна .

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Хто такий Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг народився в норвежській столиці Осло в 1959 році у родині відомого політичного діяча Торвалла Столтенберга. Його батько очолював міністерство закордонних справ Норвегії. Разом зі старшою сестрою Єнс з юних років брав активну участь у громадських акціях Норвезької робітничої партії (НРП).

Під час навчання на економічному факультеті Університету Осло Столтенберг очолив молодіжний рух партії. Деякий час працював журналістом щоденного видання "Arbeiderbladet", яке було пов'язано з НРП.

Фото: Столтенберг працював в уряді Норвегії (Getty Images)

У 1993 став депутатом норвезького парламенту, того ж року його призначили міністром промисловості та енергетики, у 1996-1997 – міністр фінансів.

У 2002 Столтенберг очолив Норвезьку робітничу партію. Двічі був прем'єр-міністром країни (2000-2001 та 2005-2013).

На чолі НАТО. Виклики та досягнення

У 2014 році Єнс Столтенберг змінив Андреса Фог Расмуссена на посаді очільника НАТО. Він став першим генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу з Норвегії.

Столтенберг очолював НАТО на тлі загострення глобальної безпекової ситуації, зокрема через російську агресію, яка почалася з анексії Криму та переросла в повномасштабну війну; напруженість відносин із Китаєм; конфлікти на Близькому Сході.

Підтримка України

Війна Росії проти України стала головним викликом для Столтенберга на посаді. В одному зі своїх інтерв'ю генсек НАТО заявив, що найгіршим днем за його каденції було 24 лютого 2022, коли Росія наважилася на широкомасштабну війну проти України.

При цьому він зазначив, що Альянс міг зробити більше для того, аби запобігти повномасштабному вторгненню Росії.

"Я шкодую, що союзники по НАТО і саме НАТО не зробили більше для зміцнення України раніше. Якби Україна була сильнішою у військовому плані, поріг для нападу Росії був би вищим. Чи був би він достатньо високим, сказати неможливо", – розповів Столтенберг.

Генсек НАТО активно працював над збільшенням обсягу військової допомоги Україні та організацією навчань військових.

Він закликав союзників надавати більше сучасної зброї ЗСУ, включаючи системи ППО, танки, боєприпаси. Також Столтенберг привітав переговори Британії, США та інших членів Альянсу щодо надання дозволу ЗСУ на удари далекобійними ракетами вглиб Росії, але за його словами, рішення мають прийматися на рівні окремих союзників.

Єнс Столтенберг неодноразово підкреслював, що Україна перебуває на "незворотному шляху до НАТО".

За його головуванням саміт у Вільнюсі у 2023 році ухвалив рішення про майбутній вступ України в Альянс без виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ). На тому ж саміті була створена Рада Україна-НАТО, що підвищило рівень інтеграції України в Альянс і дало можливість ухвалювати рішення "на рівних".

Скриншот x.com/jensstoltenberg

"По-перше, ми скоротили ваш шлях до НАТО з двох до одного кроку, знявши вимогу щодо Плану дій з підготовки до членства. По-друге, ми узгодили програму для того, щоб зробити Збройні сили України більш оперативно сумісними з майбутніми союзниками. По-третє, ми зміцнили наші політичні зв’язки до безпрецедентного рівня, створивши Раду Україна – НАТО, орган, де ми можемо консультуватись і приймати рішення разом. Ці три рішення означають, що Україна тепер близька до НАТО як ніколи раніше", – заявив Столтенберг на саміті у Вільнюсі.

Збільшення обороноспроможності НАТО

На тлі глобальних безпекових викликів Столтенберг ініціював програми модернізації НАТО, акцентуючи на нових загрозах, таких як тероризм і кіберзагрози.

Виступав за збільшення витрат на оборону. В результаті чого країни-члени Альянсу почали інвестувати не менше 2% свого ВВП на оборонні програми, а спільний бюджет НАТО був подвоєний для забезпечення ефективного виконання його рішень та завдань.

Для стримування російської агресії Столтенберг сприяв зміцненню східного флангу НАТО, що включало збільшення військової присутності в країнах Балтії та Польщі.

Розширення Альянсу

Під час керівництва Столтенберга Альянс розширився – новими членами НАТО стали Чорногорія, Північна Македонія, Фінляндія та Швеція.

Чому Столтенберг йде з НАТО

Єнс Столтенберг залишає посаду генерального секретаря НАТО рівно через 10 років після призначення. Довше за нього Північноатлантичним альянсом керував лише Йозеф Лунс (1971-1984).

За статутом організації, генерального секретаря НАТО призначають уряди країн-членів на початковий період 4 роки, який може бути продовжений за взаємною згодою.

Фото: Столтенберг залишає НАТО у зв'язку із завершенням повноважень (Getty Images)

Так сталося й у випадку зі Столтенбергом:

у 2017 році союзники вирішили продовжити термін повноважень генерального секретаря до кінця вересня 2020;

у 2019 році цю дату перенесли на вересень 2022 року;

повномасштабна війна в Україні стала причиною ще одного відтермінування – до вересня 2023;

у 2023 термін перебування Столтенберга на посаді востаннє продовжили ще на рік.

У червні 2024 члени НАТО обрали новим генсеком прем'єра Нідерландів Марка Рютте. Він обійме посаду одразу після завершення повноважень Єнса Столтенберга – 1 жовтня.

Чим планує зайнятися далі

У 2022 році в уряді Норвегії анонсували, що після НАТО Єнс Столтенберг має очолити Центральний банк країни, проте повноваження генсека тоді вчергове продовжили.

Наразі західні ЗМІ пишуть, що після звільнення з Північноатлантичного альянсу Столтенберг отримає посаду керівника Мюнхенської конференції з безпеки (MSC).

За інформацію джерела видання Reuters, очікується, що Єнс Столтенберг обійме посаду після чергової конференції в лютому 2025. Вперше з моменту заснування MSC її може очолити не громадянин Німеччини. Він стане наступником Крістофа Гойсгена, який є керівником конференції з 2022 року.

Фото: Столтенберг може очолити MSC (x.com/jensstoltenberg)

Як пише німецьке видання RND, відповідне рішення готує Рада фонду Мюнхенської конференції. До того ж президент MSC Вольфганг Ішингер назвав кандидатуру генсека Альянсу "незрівнянно найкращим вибором".

Досвід роботи Столтенберга в НАТО буде корисним на новій посаді, адже Мюнхенська конференція з безпеки є важливою платформою, яка щороку збирає політиків, військових, експертів, представників бізнесу та громадських організацій з усього світу для обговорення міжнародних проблем безпеки.

При цьому сам Столтенберг відмовився підтвердити своє можливе призначення в MSC після звільнення з НАТО. В недавньому інтерв'ю FAZ він зазначив, що має "багато варіантів" і буде проживати в Осло.

При підготовці використовувалися: інтерв'ю Єнса Столтенберга виданню FAZ, публікації Politico, RND, інформація з порталу NATO, дописи Столтенберга в соцмережі Х.