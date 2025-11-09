Не будем рисковать третьей мировой: Столтенберг вспомнил об отказе закрыть небо над Украиной

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах назвал "болезненным моментом" отказ в 2022 году по просьбе президента Украины Владимира Зеленского закрыть небо над страной.

Столтенберг вспомнил, что Зеленский звонил ему из бункера в Киеве, когда город был под угрозой наступления российских сил. По словам экс-генсека, президент просил запретить полеты российских самолетов, беспилотников и вертолетов над Украиной.

"Я принимаю, что вы не присылаете наземные войска... Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство", - сказал тогда Зеленский.

Тогда президент Украины указывал, что НАТО уже удавалось делать подобное в прошлом.

Столтенберг объяснил, что закрытие неба над Украиной было "невозможным", поскольку требовало бы предварительного уничтожения российских систем ПВО в России и Беларуси. Иначе самолеты НАТО не могли бы безопасно действовать в украинском воздушном пространстве.

Он подчеркнул: в случае сбития российского самолета НАТО фактически оказалось бы в состоянии прямого военного столкновения с Москвой. Как тогда заявлял бывший президент США Джо Байден, западные лидеры не были готовы рисковать масштабной войной ради Украины.

Бывший генсек также признался, что во время того разговора опасался, что это может быть последний звонок Зеленского. В то же время Столтенберг считает, что решение не вводить войска НАТО было правильным, но признал, что западная помощь Украине была недостаточной и запоздалой.

По его мнению, если бы Киев получил больше военной поддержки в начале, возможно, полномасштабного вторжения удалось бы избежать - тогда бы российский диктатор Владимир Путин, вероятно, понял, что нападение на вооруженную Украину невозможно