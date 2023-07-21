Ризики безпеки та запобігання шахрайству

Багато гравців намагаються створити для себе найвигідніші умови, тому йдуть на будь-які хитрощі. Шахраї намагаються вигадувати десятки нових махінацій для власного збагачення. Перенесення казино на онлайн-платформи не зупинив ці злочини, навпаки вивів їх на новий, більш складний рівень.

Є кілька найбільш розповсюджених схем шахрайства, про які обов’язково повинні знати співробітники служби безпеки.

Витік даних та хакерські атаки

Однією із самих великих небезпек є крадіжка персональних даних гравців, їх витік та розповсюдження облікових записів в інтернеті. В цьому випадку можна говорити про порушення умов конфіденційності внаслідок хакерських атак, що призведе до автоматичного банкрутства та зниження відвідуваності даної платформи. Жодна людина не зареєструється в інтернет-казино, якщо не буде впевнена в безпеці особистої інформації та власної анонімності. Більшість суспільства досі засуджує гравців, тому жодному з них не буде приємно, якщо у відкритому доступі з'являться її дані в переліку відвідувачів гральних майданчиків, інформація щодо адреси чи номеру телефона. Крім того, за допомогою особистих даних можна оформити мікрокредит або іншим чином скомпрометувати їх власника.

Шахрайство з кількома обліковими записами

Кілька акаунтів можна використовувати для шахрайських схем або з метою обійти систему та отримати велику кількість бонусів. Почастішали випадки, коли гравець реєструє декілька акаунтів на одне ім'я.

Реєстрація акаунту на іншу особу

Гемблінг-індустрія дозволяє реєструватися на своїх платформах користувачам, які досягли 18 років. Суспільство упереджено ставиться до ігор онлайн саме через ризик виникнення лудоманії у неповнолітніх осіб, які мають ще дуже не стійку психіку і можуть отримати певну залежність від ігор. Існує 2 найбільш відомі схеми передачі зареєстрованого акаунта у користування іншій особі:

Передача акаунту в користування неповнолітньому або іншій особі за певну винагороду. В інтернеті багато запитів на фріланс-платформах з закликом заробити непогані кошти за декілька хвилин, лише зареєструвавшись на певному сайті. Багато фрілансерів погоджуються, бо вважають, що в такому заробітку немає нічого поганого. Але треба пам'ятати, що відповідальність за скоєні на платформі дії несе людина, яка його зареєструвала, бо саме в неї виникають правовідносини із провайдером відповідних послуг.

Дитина самостійно реєструється в інтернет-казино, використовуючи особисті дані дорослих родичів або знайомих. Непоодинокі випадки, коли неповнолітні йдуть на хитрощі, щоб отримати доступ до ігрової платформи, тому оформлюють обліковий запис на когось з оточуючих.

Існує тільки один спосіб боротьби з цим порушенням - заборона передачі свого логіну та паролю стороннім особам, яка повинна бути прописана в “Правилах використання”. У випадку з неповнолітніми, саме батьки повинні контролювати, як проводить час їхня дитина.

Бонусне зловживання

Бонуси є найпоширенішим маркетинговим інструментом в геймблінг сфері. Полювання за ними – це ласий шматок для нечесних гравців. Найбільші бонуси надаються при реєстрації користувача на платформі, тому шахраї роблять десятки акаунтів за добу в погоні за вітальними винагородами. Подібна хайтінг стратегія завжди має певний алгоритм дій. Якщо її вчасно не виявити і не зреагувати, таке зловживання наносить неабияку шкоду казино.

Казино намагаються запобігати бонусному зловживанню, вигадуючи купу правил та умов, яких повинні дотримуватися гравці під час користування платформою. Ви виявленні шахрайства з бонусами бонуси анулюються, а виграш конфіскується.

Шахрайство з кредитними картками

Гравець під час реєстрації прив'язує певну кредитну карту, яка належить іншій особі, або власну, яку виводить у нульовий ліміт. Тому у випадку програшу, казино не в змозі отримати виграш та несе збитки. Друга схема - одночасно з програшем, гравець повідомляє в банк про викрадення чи втрату картки, внаслідок чого її блокують, або робить це самостійно в мобільному застосунку. Завдяки цьому кредитна картка анулюється, а гравець йде в банк та отримує нову.

Запобіжною мірою є впровадження в роботу платформи комп'ютерних програм, що можуть контролювати та аналізувати інформацію по кредитних картках геймерів. Вони виявляють ймовірність шахрайства і подають сигнал тривоги. Інший спосіб - створення гаманця, який повинно поповнювати, щоб користуватися послугами казино.

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Шахрайство з поверненням платежу

Повернення коштів часто використовується злочинцями для ошуку казино. Після переводу коштів гравець звертається до банку з заявою про анулювання транзакції, аргументуючи своє прохання помилкою при здійсненні переводу, викраденням картки або даних особистого рахунку. Завдяки цій схемі аферист отримує свої гроші назворот, а геймблінг-платформа несе збиток, незважаючи на те, що послуга була надана та використана. Інший спосіб зловживання – використання чарджбек. Вона повертає гроші гравцю при наявності відповідної функції звороту на платформі за допомогою відповідних злочинних програм. Також дуже поширені маніпуляції щодо збою транзакції, при якій кошти залишаються на картці власника.

Система безпеки геймінг-платформи намагається запобігти цьому виду шахрайства, впроваджуючи антифрод-систему та захист від вторгнення на провайдер платежів.

Як запобігти шахрайству?

Але не все так страшно, як ми намалювали. Співробітники служби безпеки не зупиняються на шляху вдосконалення захисних систем, проводять моніторингові дослідження з метою виявлення нових ризиків та модифікованих старих шахрайських схем, розробляють запобіжні заходи щодо унеможливлення збагачення недоброзичливих гравців за рахунок махінацій на гемблінг-платформах.

Розробка внутрішніх правил компанії згідно вимог чинного законодавства, з якими геймери повинні ознайомлюватися та погоджуватися під час реєстрації на онлайн ресурсі. Створення аналітичного відділу, який відповідає за аналітику та відстеження підозрілих транзакцій на сайті. Такий департамент впроваджується, як окремий підрозділ, але працює в тісній колаборації зі службою безпеки. Обговорення стратегій та підготовка протоколів щодо дій, направлених на унеможливлення впровадження злочинних махінацій в онлайн просторі казино. До цієї стратегії можна віднести перевірку осіб, моніторинг транзакцій та заходи, направлені на запобігання відмиванню грошей.

Головна редакторка ProInternet Олена Билиця підготувала надійні заходи безпеки:

Протоколи шифрування забезпечують надійність сайту, якому користувачі довірили власні кошти. Має декілька рівнів безпеки. Одним із найвідоміших прикладів є протокол SSL, який візуалізується в адресному рядку браузера у вигляді замочка. Переказ коштів від казино до гравця за цим протоколом відбувається після верифікації, тобто гравець отримує СМС, яке потрібно ввести для зняття виграшу. Це унеможливлює виведення грошей сторонніми особами.

Застосування брандмауерів забезпечує відсікання небезпечного для геймінг-платформ контенту, блокує шкідливі з’єднання, відстежує їх стан, розпізнає використані протоколи та програми, фільтрує інформацію. Сучасні системи аналізують отримані дані та порівнюють їх з існуючою базою з метою отримання інформації щодо наявності на сайті потенційно небезпечного трафіку.

Безпечні платіжні системи. Інтернет-казино пропонують безліч платіжних систем для зручності своїх користувачів. Різноманіття використовується для того, щоб геймер обрав найбільш безпечний та зручний спосіб переводу грошей в залежності від свого місця розташування. Клієнт може обрати банківський платіж, мобільний переказ, оплату карткою чи криптовалютою, використати електронний гаманець або заздалегідь оплачені ваучери.

Велику роль в безпеці користування інтернет казино грає усвідомлення відповідальності самими гравцями. Вони повинні дотримуватися загальних правил, які були розроблені на платформі, щоб забезпечити захист персональних даних та власних коштів, а також використовувати прості застережні заходи:

Використовувати надійні паролі, згенеровані браузером. Ні в якому разі не можна використовувати один пароль для всіх облікових записів. В даному випадку, якщо злочинники зламають пароль, вони отримують доступ до банківських рахунків, соціальних мереж та всій іншій конфіденційній інформації.

Використовуйте двофакторну автентифікацію, яка унеможливлює використання ваших даних сторонніми особами. Після введення пароля при вході на платформу, користувачу приходить СМС із кодом, який він повинен ввести у віконце на екрані пристрою для ідентифікації особистості. Інший варіант – ввести для розпізнавання особистості чотири останні цифри номера, який дзвонить вам на телефон під час спроби зайти на платформу.

Вхід на платформу через соціальні мережі також може використовуватися для підтвердження особи.

Висновок

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що онлайн-казино роблять все для того, щоб захистити своїх користувачів та власні інтереси від злочинних намірів. Не зважаючи на велику кількість існуючих ризиків та ще більшу кількість прогнозованих небезпек, індустрія азартних ігор динамічно розвивається, адаптується до нових викликів та робить безліч заходів для їх мінімізації.

В інтернеті велика кількість онлайн-казино на будь-який смак, тому кожен може знайти собі щось до душі. Не треба боятися грати, бо більшість платформ є безпечними та захищеними від аферистів. Ми рекомендуємо звернути увагу на великі геймерські платформи, в яких є всі вище перераховані ознаки безпечного з'єднання та захисту ваших персональних даних.

Який сенс цієї статті? Дуже простий. Інтернет-казино також можуть стати жертвами злочинних намірів зі сторони користувачів, але про це чомусь мало хто говорить. Ці ризики є, вони існують, і з ними необхідно боротися