Риски безопасности и предотвращение мошенничества

Многие игроки пытаются создать для себя самые выгодные условия, поэтому идут на любые уловки. Мошенники пытаются придумывать десятки новых махинаций для собственного обогащения. Перенос казино на онлайн-платформы не остановил эти преступления, напротив, вывел их на новый, более сложный уровень.

Есть несколько наиболее распространённых схем мошенничества, о которых обязательно должны знать сотрудники службы безопасности.

Утечка данных и хакерские атаки

Одной из самых больших опасностей является кража персональных данных игроков, их утечка и распространение аккаунтов в интернете. В этом случае можно говорить о нарушении условий конфиденциальности в результате хакерских атак, что приведет к автоматическому банкротству и снижению посещаемости данной платформы. Никто не зарегистрируется в интернет-казино, если не будет уверен в безопасности личной информации и собственной анонимности. Большинство общества до сих пор осуждает игроков, поэтому ни одному из них не будет приятно, если в открытом доступе появятся его данные в перечне посетителей игровых площадок, информация по адресу или номеру телефона. Кроме того, с помощью личных данных можно оформить микрокредит или иным образом скомпрометировать их владельца.

Мошенничество с несколькими учетными записями

Несколько аккаунтов можно использовать для мошеннических схем или с целью обойти систему и получить множество бонусов. Участились случаи, когда игрок регистрирует несколько аккаунтов на одно имя.

Регистрация аккаунта на другое лицо

Гемблинг-индустрия позволяет регистрироваться на своих платформах пользователям, достигшим 18 лет. Общество предвзято относится к играм онлайн именно из-за риска возникновения лудомании у несовершеннолетних лиц, которые имеют очень не устойчивую психику и могут получить определенную зависимость от игр. Существует 2 наиболее известные схемы передачи зарегистрированного аккаунта в пользование другому лицу:

Передача аккаунта в пользование несовершеннолетнему или другому лицу за определенное вознаграждение. В интернете много запросов на фриланс-платформах с призывом заработать неплохие средства через несколько минут, только зарегистрировавшись на определенном сайте. Многие фрилансеры соглашаются, потому что считают, что в таком заработке нет ничего плохого. Но надо помнить, что ответственность за совершенные на платформе действия несет зарегистрировавший его человек, потому что именно у него возникают правоотношения с провайдером соответствующих услуг.

Ребёнок самостоятельно регистрируется в интернет-казино, используя личные данные взрослых родственников или знакомых. Нередки случаи, когда несовершеннолетние идут на уловки, чтобы получить доступ к игровой платформе, поэтому оформляют учетную запись на кого-то из окружающих.

Существует только один способ борьбы с этим нарушением – запрет передачи своего логина и пароля посторонним лицам, который должен быть прописан в "Правилах использования". В случае с несовершеннолетними именно родители должны контролировать, как проводит время их ребенок.

Бонусное злоупотребление

Бонусы являются наиболее распространенным маркетинговым инструментом в геймблинг сфере. Охота за ними – это лакомый кусок для нечестных игроков. Наибольшие бонусы предоставляются при регистрации пользователя на платформе, поэтому мошенники совершают десятки аккаунтов в сутки в погоне за приветственными вознаграждениями. Подобная хайтинг стратегия всегда имеет определенный алгоритм действий. Если ее вовремя не обнаружить и не среагировать, такое злоупотребление наносит ущерб казино.

Казино пытаются предотвращать бонусное злоупотребление, придумывая кучу правил и условий, которых должны соблюдать игроки во время пользования платформой. Вы обнаружении мошенничества с бонусами бонусы аннулируются, а выигрыш конфискуется.

Мошенничество с кредитными картами

Игрок при регистрации привязывает определенную кредитную карту, принадлежащую другому лицу, или собственную, которую выводит в нулевой лимит. Поэтому в случае проигрыша казино не в состоянии получить выигрыш и несет убытки. Вторая схема - одновременно с проигрышем, игрок сообщает в банк о похищении или потере карты, в результате чего ее блокируют, или делает это самостоятельно в мобильном приложении. Благодаря этому кредитная карта аннулируется, а игрок идет в банк и получает новую.

Предупредительной является внедрение в работу платформы компьютерных программ, которые могут контролировать и анализировать информацию по кредитным картам геймеров. Они выражают вероятность мошенничества и подают сигнал тревоги. Другой способ – создание кошелька, который должно пополнять, чтобы пользоваться услугами казино.

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Мошенничество с возвратом платежа

Возврат средств часто используется преступниками для обыска казино. После перевода средств игрок обращается в банк с заявлением об аннулировании транзакции, аргументируя свою просьбу ошибкой при совершении перевода, похищением карты или данных личного счета. Благодаря этой схеме аферист получает свои деньги наоборот, а геймблинг-платформа несет ущерб, несмотря на то, что услуга была предоставлена ​​и использована. Другой способ злоупотребления – использование чарджбека. Она возвращает деньги игроку при наличии соответствующей функции оборота на платформе с помощью соответствующих преступных программ. Также очень распространены манипуляции сбоя транзакции, при которой средства остаются на карточке владельца.

Система безопасности гейминг-платформы пытается предотвратить этот вид мошенничества, внедряя антифрод-систему и защиту от вторжения на провайдер платежей.

Как предотвратить мошенничество?

Но не все так страшно, как мы нарисовали. Сотрудники службы безопасности не останавливаются на пути совершенствования защитных систем, проводят мониторинговые исследования с целью выявления новых рисков и модифицированных старых мошеннических схем, разрабатывают меры по предотвращению обогащения недоброжелательных игроков за счет махинаций на гемблинг-платформах.

Разработка внутренних правил компании согласно требованиям действующего законодательства, с которыми геймеры должны знакомиться и соглашаться при регистрации на онлайн ресурсе. Создание аналитического отдела, отвечающего за аналитику и отслеживание подозрительных транзакций на сайте. Такой департамент внедряется как отдельное подразделение, но работает в тесной коллаборации со службой безопасности. Обсуждение стратегий и подготовка протоколов действий, направленных на предотвращение преступных махинаций в онлайн пространстве казино. К этой стратегии можно отнести проверку лиц, мониторинг транзакций и меры, направленные на предотвращение отмывания денег.

Главныq редактор Pro Internet Елена Былица подготовила надежные меры безопасности:

Протоколы шифрования обеспечивают надежность сайта, которому пользователи доверили свои средства. Имеет несколько уровней безопасности. Одним из самых известных примеров является протокол SSL, визуализируемый в адресной строке браузера в виде замочка. Перевод средств от казино к игроку по этому протоколу происходит после верификации, то есть игрок получает СМС, которое нужно ввести для снятия выигрыша. Это делает невозможным вывод денег посторонними лицами.

Применение брандмауэров обеспечивает отсечение опасного для гейминг-платформ контента, блокирует вредоносные соединения, отслеживает их состояние, распознает использованные протоколы и программы, фильтрует информацию. Современные системы анализируют полученные данные и сравнивают их с существующей базой с целью получения информации о наличии потенциально опасного трафика на сайте.

Безопасные платежные системы. Интернет-казино предлагает множество платежных систем для удобства своих пользователей. Разнообразие используется для того, чтобы геймер выбрал наиболее безопасный и удобный способ перевода денег в зависимости от своего местоположения. Клиент может выбрать банковский платеж, мобильный перевод, оплату картой или криптовалютой, использовать электронный кошелек или заранее оплаченные ваучеры.

Большую роль в безопасности пользования интернет-казино играет осознание ответственности самими игроками. Они должны соблюдать общие правила, разработанные на платформе, чтобы обеспечить защиту персональных данных и собственных средств, а также использовать простые меры предосторожности:

Использовать надежные пароли, сгенерированные браузером. Ни в коем случае нельзя использовать один пароль для всех аккаунтов. В данном случае, если преступники взломают пароль, они получают доступ к банковским счетам, социальным сетям и всей другой конфиденциальной информации.

Используйте двухфакторную аутентификацию, которая исключает возможность использования ваших данных сторонними лицами. После ввода пароля при входе на платформу пользователю приходит СМС с кодом, который он должен ввести в окошко на экране устройства для идентификации личности. Другой вариант – ввести для распознавания личности четыре последние цифры номера, который звонит вам на телефон при попытке зайти на платформу.

Вход на платформу через социальные сети также может использоваться для подтверждения личности.

Вывод

Подводя итоги, можно заключить, что онлайн-казино делают все для того, чтобы защитить своих пользователей и собственные интересы от преступных намерений. Несмотря на большое количество существующих рисков и еще большее количество прогнозируемых опасностей, индустрия азартных игр динамично развивается, адаптируется к новым вызовам и предпринимает множество мер по их минимизации.

В интернете большое количество онлайн-казино на любой вкус, поэтому каждый может найти себе что-нибудь по душе. Не надо бояться играть, потому что большинство платформ безопасны и защищены от аферистов. Мы рекомендуем обратить внимание на большие геймерские платформы, в которых есть вышеперечисленные признаки безопасного соединения и защиты ваших персональных данных.

Каков смысл этой статьи? Очень простой. Интернет-казино также могут стать жертвами преступных намерений со стороны пользователей, но об этом почему-то немногие говорят. Эти риски есть, они существуют и с ними необходимо бороться.