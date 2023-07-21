Риски безопасности и предотвращение мошенничества
Многие игроки пытаются создать для себя самые выгодные условия, поэтому идут на любые уловки. Мошенники пытаются придумывать десятки новых махинаций для собственного обогащения. Перенос казино на онлайн-платформы не остановил эти преступления, напротив, вывел их на новый, более сложный уровень.
Есть несколько наиболее распространённых схем мошенничества, о которых обязательно должны знать сотрудники службы безопасности.
Утечка данных и хакерские атаки
Одной из самых больших опасностей является кража персональных данных игроков, их утечка и распространение аккаунтов в интернете. В этом случае можно говорить о нарушении условий конфиденциальности в результате хакерских атак, что приведет к автоматическому банкротству и снижению посещаемости данной платформы. Никто не зарегистрируется в интернет-казино, если не будет уверен в безопасности личной информации и собственной анонимности. Большинство общества до сих пор осуждает игроков, поэтому ни одному из них не будет приятно, если в открытом доступе появятся его данные в перечне посетителей игровых площадок, информация по адресу или номеру телефона. Кроме того, с помощью личных данных можно оформить микрокредит или иным образом скомпрометировать их владельца.
Мошенничество с несколькими учетными записями
Несколько аккаунтов можно использовать для мошеннических схем или с целью обойти систему и получить множество бонусов. Участились случаи, когда игрок регистрирует несколько аккаунтов на одно имя.
Регистрация аккаунта на другое лицо
Гемблинг-индустрия позволяет регистрироваться на своих платформах пользователям, достигшим 18 лет. Общество предвзято относится к играм онлайн именно из-за риска возникновения лудомании у несовершеннолетних лиц, которые имеют очень не устойчивую психику и могут получить определенную зависимость от игр. Существует 2 наиболее известные схемы передачи зарегистрированного аккаунта в пользование другому лицу:
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Передача аккаунта в пользование несовершеннолетнему или другому лицу за определенное вознаграждение. В интернете много запросов на фриланс-платформах с призывом заработать неплохие средства через несколько минут, только зарегистрировавшись на определенном сайте. Многие фрилансеры соглашаются, потому что считают, что в таком заработке нет ничего плохого. Но надо помнить, что ответственность за совершенные на платформе действия несет зарегистрировавший его человек, потому что именно у него возникают правоотношения с провайдером соответствующих услуг.
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Ребёнок самостоятельно регистрируется в интернет-казино, используя личные данные взрослых родственников или знакомых. Нередки случаи, когда несовершеннолетние идут на уловки, чтобы получить доступ к игровой платформе, поэтому оформляют учетную запись на кого-то из окружающих.
Существует только один способ борьбы с этим нарушением – запрет передачи своего логина и пароля посторонним лицам, который должен быть прописан в "Правилах использования". В случае с несовершеннолетними именно родители должны контролировать, как проводит время их ребенок.
Бонусное злоупотребление
Бонусы являются наиболее распространенным маркетинговым инструментом в геймблинг сфере. Охота за ними – это лакомый кусок для нечестных игроков. Наибольшие бонусы предоставляются при регистрации пользователя на платформе, поэтому мошенники совершают десятки аккаунтов в сутки в погоне за приветственными вознаграждениями. Подобная хайтинг стратегия всегда имеет определенный алгоритм действий. Если ее вовремя не обнаружить и не среагировать, такое злоупотребление наносит ущерб казино.
Казино пытаются предотвращать бонусное злоупотребление, придумывая кучу правил и условий, которых должны соблюдать игроки во время пользования платформой. Вы обнаружении мошенничества с бонусами бонусы аннулируются, а выигрыш конфискуется.
Мошенничество с кредитными картами
Игрок при регистрации привязывает определенную кредитную карту, принадлежащую другому лицу, или собственную, которую выводит в нулевой лимит. Поэтому в случае проигрыша казино не в состоянии получить выигрыш и несет убытки. Вторая схема - одновременно с проигрышем, игрок сообщает в банк о похищении или потере карты, в результате чего ее блокируют, или делает это самостоятельно в мобильном приложении. Благодаря этому кредитная карта аннулируется, а игрок идет в банк и получает новую.
Предупредительной является внедрение в работу платформы компьютерных программ, которые могут контролировать и анализировать информацию по кредитным картам геймеров. Они выражают вероятность мошенничества и подают сигнал тревоги. Другой способ – создание кошелька, который должно пополнять, чтобы пользоваться услугами казино.
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Мошенничество с возвратом платежа
Возврат средств часто используется преступниками для обыска казино. После перевода средств игрок обращается в банк с заявлением об аннулировании транзакции, аргументируя свою просьбу ошибкой при совершении перевода, похищением карты или данных личного счета. Благодаря этой схеме аферист получает свои деньги наоборот, а геймблинг-платформа несет ущерб, несмотря на то, что услуга была предоставлена и использована. Другой способ злоупотребления – использование чарджбека. Она возвращает деньги игроку при наличии соответствующей функции оборота на платформе с помощью соответствующих преступных программ. Также очень распространены манипуляции сбоя транзакции, при которой средства остаются на карточке владельца.
Система безопасности гейминг-платформы пытается предотвратить этот вид мошенничества, внедряя антифрод-систему и защиту от вторжения на провайдер платежей.
Как предотвратить мошенничество?
Но не все так страшно, как мы нарисовали. Сотрудники службы безопасности не останавливаются на пути совершенствования защитных систем, проводят мониторинговые исследования с целью выявления новых рисков и модифицированных старых мошеннических схем, разрабатывают меры по предотвращению обогащения недоброжелательных игроков за счет махинаций на гемблинг-платформах.
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Разработка внутренних правил компании согласно требованиям действующего законодательства, с которыми геймеры должны знакомиться и соглашаться при регистрации на онлайн ресурсе.
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Создание аналитического отдела, отвечающего за аналитику и отслеживание подозрительных транзакций на сайте. Такой департамент внедряется как отдельное подразделение, но работает в тесной коллаборации со службой безопасности.
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Обсуждение стратегий и подготовка протоколов действий, направленных на предотвращение преступных махинаций в онлайн пространстве казино. К этой стратегии можно отнести проверку лиц, мониторинг транзакций и меры, направленные на предотвращение отмывания денег.
Главныq редактор Pro Internet Елена Былица подготовила надежные меры безопасности:
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Протоколы шифрования обеспечивают надежность сайта, которому пользователи доверили свои средства. Имеет несколько уровней безопасности. Одним из самых известных примеров является протокол SSL, визуализируемый в адресной строке браузера в виде замочка. Перевод средств от казино к игроку по этому протоколу происходит после верификации, то есть игрок получает СМС, которое нужно ввести для снятия выигрыша. Это делает невозможным вывод денег посторонними лицами.
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Применение брандмауэров обеспечивает отсечение опасного для гейминг-платформ контента, блокирует вредоносные соединения, отслеживает их состояние, распознает использованные протоколы и программы, фильтрует информацию. Современные системы анализируют полученные данные и сравнивают их с существующей базой с целью получения информации о наличии потенциально опасного трафика на сайте.
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Безопасные платежные системы. Интернет-казино предлагает множество платежных систем для удобства своих пользователей. Разнообразие используется для того, чтобы геймер выбрал наиболее безопасный и удобный способ перевода денег в зависимости от своего местоположения. Клиент может выбрать банковский платеж, мобильный перевод, оплату картой или криптовалютой, использовать электронный кошелек или заранее оплаченные ваучеры.
Большую роль в безопасности пользования интернет-казино играет осознание ответственности самими игроками. Они должны соблюдать общие правила, разработанные на платформе, чтобы обеспечить защиту персональных данных и собственных средств, а также использовать простые меры предосторожности:
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Использовать надежные пароли, сгенерированные браузером. Ни в коем случае нельзя использовать один пароль для всех аккаунтов. В данном случае, если преступники взломают пароль, они получают доступ к банковским счетам, социальным сетям и всей другой конфиденциальной информации.
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Используйте двухфакторную аутентификацию, которая исключает возможность использования ваших данных сторонними лицами. После ввода пароля при входе на платформу пользователю приходит СМС с кодом, который он должен ввести в окошко на экране устройства для идентификации личности. Другой вариант – ввести для распознавания личности четыре последние цифры номера, который звонит вам на телефон при попытке зайти на платформу.
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Вход на платформу через социальные сети также может использоваться для подтверждения личности.
Вывод
Подводя итоги, можно заключить, что онлайн-казино делают все для того, чтобы защитить своих пользователей и собственные интересы от преступных намерений. Несмотря на большое количество существующих рисков и еще большее количество прогнозируемых опасностей, индустрия азартных игр динамично развивается, адаптируется к новым вызовам и предпринимает множество мер по их минимизации.
В интернете большое количество онлайн-казино на любой вкус, поэтому каждый может найти себе что-нибудь по душе. Не надо бояться играть, потому что большинство платформ безопасны и защищены от аферистов. Мы рекомендуем обратить внимание на большие геймерские платформы, в которых есть вышеперечисленные признаки безопасного соединения и защиты ваших персональных данных.
Каков смысл этой статьи? Очень простой. Интернет-казино также могут стать жертвами преступных намерений со стороны пользователей, но об этом почему-то немногие говорят. Эти риски есть, они существуют и с ними необходимо бороться.