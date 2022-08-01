Новости об игровой индустрии во время войны: онлайн казино и беттинг в Украине 2022

Масштабное вторжение российской армии в Украину навсегда изменило жизнь обычных людей и работу как органов власти, так и отечественного бизнеса. С первых дней войны украинцы ушли добровольцами на фронт, не дожидаясь объявления о мобилизации, а коммерческие компании активно включились в обеспечение армии и решения гуманитарных проблем, вызванных разрушениями инфраструктуры и жилья, а также эвакуацией из районов активных боевых действий.

Легальный отечественный игорный бизнес, как и представители других отраслей экономики, помогает армии и народу Украины. Так, с первых дней войны сотрудники КРАИЛ пошли защищать Родину с оружием в руках, а глава Национального регулятора Иван Рудый уже успел свой 34-й день рождения встретить в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фонд "FAVBET Foundation" от БК Фавбет

Популярная букмекерская контора Фавбет активно работает в сфере благотворительности начиная еще с 2020 года. Именно в то время был основан благотворительный фонд "FAVBET Foundation, чья главная задача заключается в развитии социальной сферы Украины.

С начала своей работы фонд был ориентирован на стимулирование развития следующих направлений:

формирование оптимальной среды для стимулирования активного развития отечественного спорта;

вложение средств в украинское образование, сферу IT;

формирование специальной полноценной экосистемы, которая будет способствовать развитию украинской молодежи.

С первых дней войны БК "Фавбет" как и все другие представители отечественного легального рынка азартных развлечений, начала активно поддерживать финансами армию, и помогать людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за приступа российской оккупационной армии.

Так букмекер открыл в столице Хорватии в городе загреб специальный центр, где оказывается материальная и юридическая помощь украинским беженцам. Также в Загребе при поддержке букмекерской конторе Фавбет был проведен благотворительный футбольный матч между "Динамо Загреб" и "Динамо Киев".

Компании удалось сформировать надежные логистические маршруты, которые обеспечивают поставки гуманитарной помощи из западных регионов Украины в Киев. Также букмекер на постоянной основе осуществляет передачу в пользу украинской армии специального снаряжения, техники, средств гигиены и продуктов питания. Благодаря средствам, которые были собраны благотворительным фондом "FAVBET Foundation" удалось закупить и отправить на фронт 100 комплектов амуниции.

Какую помощь ВСУ, и переселенцам оказывают другие букмекеры и онлайн-казино?

Легальное отечественное онлайн-казино Слотс Сити решило не заниматься созданием специального благотворительного фонда. Вместо этого компания начала проводить постоянную акцию среди своих пользователей, что позволяет ей собирать коты для поддержки ВСУ.

Эта акция была названа "Слава Украине!". Ее суть заключается в обеспечении прямой передачи средств украинской армии. Легальное онлайн-казино Slots City отправляет по 10 гривен в пользу ВСУ с каждого депозита своих пользователей, обзор онлайн казино Слот Сити смотрите по ссылке. Каждый месяц благодаря этой акции казино собирает около 1 миллиона гривен, которые направляются на помощь нашим защитникам.

Относительно легального оператора азартных игр Parimatch, то он уже на седьмой день войны сообщил через свои социальные медиа о начале передачи помощи украинской армии.

Сегодня БК "Париматч" оказала ВСУ следующую помощь:

Перечисление почти 200 миллионов гривен на закупку медицинских препаратов, транспорта, средств индивидуальной защиты.

Организация эвакуации жителей Киева.

Финансирование работы волонтерских организаций, оказывающих гуманитарную помощь пострадавшим гражданам.

Оплата великой поставки медикаментов и медицинского оборудования на сумму более чем в 10 тысяч евро.

Онлайн казино Космолот, 24 февраля отреагировало на начало войны, перечислив на счета фонда "Вернись живым" 500 тысяч гривен. Эта информация была опубликована на официальной странице компаний в социальной сети Facebook.

А международный покерный рум – GGPoker не только выделил 1 млн гривен на приобретение гуманитарных грузов на специальный счет Национального банка Украины, а и объявил о том, что с 28 марта 2022 года все средства, собранные на благотворительных турнирах и акциях от GGPoker, будут поступать непосредственно на данный спецсчет НБУ для гуманитарной помощи. В GGPoker рассчитывают, что теперь деньги на гуманитарные цели будут поступать быстро и адресно – тем, кто непосредственно нуждается в помощи.

Скандал вокруг БК 1xbet

Как известно, оператор азартных игр 1xBet принадлежит трем гражданам Российской Федерации Р. Семиохину, С. Каршкову и Д. Казорину. Они контролируют этого оператора через систему офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре. Несмотря на эти факты члены КРАИЛ выдали 1xbet лицензию. До момента полномасштабного вторжения России этот факт не сильно беспокоил украинское общество. Но война изменила все, поэтому неравнодушные граждане создали официальную петицию о запрете деятельности этой компании на территории Украины.

Украинским гражданам всего за одну неделю удалось собрать необходимые 25 тысяч голосов под петицией об аннулировании лицензии российского оператора азартных развлечений 1xBet. Эта петиция была создана не только из-за того что 1xBet была основана в РФ, а и за того, что большое количество ее официальных послов в России открыто поддержали войну против Украины. Однако до сих пор лицензия этого оператора не была аннулирована.

Будущее азартного рынка Украины в условиях войны

Важно, что в это непростое время лицензированные операторы рынка азартных игр продолжают свою работу и пытаются сохранить рабочие места для своих сотрудников, что является не менее важным, чем непосредственная помощь армии и беженцам. Так, как только работающий бизнес может помогать стране. Мало того, КРАИЛ планово работает, обеспечивая стабильное функционирование отечественного рынка азартных развлечений.

Отдельные представители лицензированного игорного бизнеса продолжают коммерческую деятельность и в дальнейшем будут помогать стране. Война, к сожалению, продолжается. И поэтому работа бизнеса, работа экономики – не менее важный фактор для победы, чем вооруженное сопротивление на фронте. Продолжая работать, бизнес приближает нашу общую победу!

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