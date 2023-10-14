Ризик втрати флоту змусить РФ не блокувати український експорт, - розвідка Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Як зазначає розвідка, після серії ударів у серпні та вересні російський Чорноморський флот швидше за все подвоїв свою оборону. РФ перебазувала кораблі та підводні човни, зокрема ракетоносії, із Севастополя до Новоросійська.

Крім того, Росія змушена захищатися від надводних дронів, атак безпілотників та ракетних ударів України. Однак Чорноморський флот продовжує запускати ракети по Україні. Розвідка вважає, що окупанти можуть це робити і зі східної частини Чорного моря.

"Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків відвертої атаки російськими військово-морськими силами на торгове судноплавство, швидше за все, переважить будь-який виграш від спроби змусити блокувати торгівлю в Україні", - йдеться у зведенні розвідки.

Атаки України на кораблі

Нагадаємо, українські військові цього літа та восени неодноразово атакували російські кораблі. Захисники завдавали ударів не лише біля узбережжя Криму, але й у районі бухти Новоросійська.

Так, вчора, джерела РБК-Україна повідомили, що СБУ разом з ВМС України атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" в Криму. Для цього було застосоване експериментальне озброєння.

Речник ВМС підтвердив, що патрульний корабель "Павел Державин" був двічі атакований біля берегів Севастополя.