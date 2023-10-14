ua en ru
Сб, 14 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Риск потери флота заставит РФ не блокировать украинский экспорт, - разведка Британии

Крым, Суббота 14 октября 2023 14:28
UA EN RU
Риск потери флота заставит РФ не блокировать украинский экспорт, - разведка Британии Фото: риск потери флота заставит РФ не блокировать украинский экспорт (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия опасается потерять свой Черноморский флот. Риск потери кораблей превышает желание Москвы блокировать украинский экспорт по Черному морю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Как отмечает разведка, после серии ударов в августе и сентябре российский Черноморский флот, скорее всего, удвоил свою оборону. РФ перебазировала корабли и подлодки, в том числе ракетоносители, из Севастополя в Новороссийск.

Кроме того, Россия вынуждена защищаться от надводных дронов, атак беспилотников и ракетных ударов Украины. Однако Черноморский флот продолжает запускать ракеты по Украине. Разведка считает, что оккупанты могут это делать и с восточной части Черного моря.

"Риск дальнейших военных потерь и ужасающих политических последствий откровенной атаки российскими военно-морскими силами на торговое судоходство, скорее всего, перевесит любой выигрыш от попытки заставить блокировать торговлю в Украине", - говорится в сводке разведки.

Атаки Украины на корабле

Напомним, украинские военные этим летом и осенью неоднократно атаковали российские корабли. Защитники наносили удары не только у побережья Крыма, но и в районе бухты Новороссийска.

Так, вчера источники РБК-Украина сообщили, что СБУ вместе с ВМС Украины атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" в Крыму. Для этого было использовано экспериментальное вооружение.

Спикер ВМС подтвердил, что патрульный корабль "Павел Державин" был дважды атакован у берегов Севастополя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Российские атаки на Авдеевку провалились по всему городу, - ISW
Российские атаки на Авдеевку провалились по всему городу, - ISW
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока