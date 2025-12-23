Ризик для промисловості: "Укркокс" закликає не підвищувати тарифи на розподіл газу

В асоціації зазначають, що варто ще раз проаналізувати структуру витрат, які закладаються у тариф облгазів, та не допустити різкого збільшення вартості газу.

"НКРЕКП оприлюднила проєкти рішень щодо суттєвого підвищення тарифів на послуги з розподілу газу для окремих операторів. Зокрема, для АТ "Запоріжгаз" тариф у 2026 році пропонується підвищити з 0,92 до 1,73 грн за кубометр. Але у 2025 році тарифи не переглядалися, що свідчить про достатність чинного рівня доходів для покриття витрат операторів", - наголосили в "Укркокс".

В асоціації зауважили, що підвищення тарифів у 2026 році призведе до значних втрат коксохімічної промисловості, яка вже працює в умовах війни, енергетичної та логістичної криз і складної ринкової кон’юнктури.

Додатковий тиск, за оцінкою галузі, посилить кризу в металургійному комплексі - основному споживачеві коксохімічної продукції, який нині перебуває у складному фінансовому стані.

"Коксохімічні підприємства не мають достатнього фінансового запасу міцності, щоб покривати подальше зростання витрат на ресурси, зокрема на тариф на розподіл природного газу", - йдеться у зверненні.

В "Укркоксі" також звертають увагу, що макроекономічні прогнози не передбачають падіння ВВП у 2026 році, а отже, відсутні об’єктивні підстави для різкого перегляду тарифів. На думку асоціації, можливе підвищення може бути економічно обґрунтованим лише в межах індексу цін виробників промислової продукції - близько 13,6%.

