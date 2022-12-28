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Ризик існує. В Італії назвали умову за якої Росія може вдатись до ядерного удару

Фото: Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Росія може вдатися до ядерного удару у разі загрози поразки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Il Fatto Quotidiano.

"Застосування тактичної ядерної енергетики планується Росією. Для нас це немислимо, а для Москви - так, якщо буде пройдена точка неповернення, якщо вони ризикують зазнати поразки. Коротше кажучи, небезпека потенційно існує, хоча і дуже малоймовірна" - заявив міністр.

Також він запевнив у тому, що Італія й надалі підтримуватиме Україну наданням військової допомоги.

Крозетто додав, що компонування шостого пакета допомоги Україні ще не почалось, однак зауважив, що Україні вже тривалий час просить про допомогу в захисті від повітряних атак на цивільні об'єкти. За його словами "якщо це можливо, ми, безумовно, допоможемо їм захистити себе".

"Ви не знайдете ракети в супермаркеті, як баночку "Нутелли", це складні системи, для яких потрібен тривалий час виробництва. Ви не можете сказати: добре, завтра я піду і куплю сотню ракет. Їх немає. Тому, якщо ми даємо Україні системи ППО, ми повинні взяти їх зі своїх запасів, і ми повинні зробити це, не позбавляючи захисту себе, і з упевненістю в якості" - додав міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, російський диктатор Володимир Путін вдається до ядерної риторики коли впадає у відчай.

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