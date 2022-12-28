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Риск существует. В Италии назвали условие, при котором Россия может прибегнуть к ядерному удару

Фото: Гвидо Крозетто, министр обороны Италии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что Россия может прибегнуть к ядерному удару в случае угрозы поражения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.

"Применение тактической ядерной энергетики планируется Россией. Для нас это немыслимо, а для Москвы - да, если будет пройдена точка невозврата, если они рискуют потерпеть поражение. Короче говоря, опасность потенциально существует, хотя и очень маловероятна" - заявил министр.

Также он заверил в том, что Италия и дальше будет поддерживать Украину оказанием военной помощи.

Крозетто добавил, что компоновка шестого пакета помощи Украине еще не началась, однако отметил, что Украина уже долго просит о помощи в защите от воздушных атак на гражданские объекты. По его словам, "если это возможно, мы, безусловно, поможем им защитить себя".

"Вы не найдете ракеты в супермаркете, как баночку "Нутеллы", это сложные системы, для которых нужно длительное время производства. Вы не можете сказать: хорошо, завтра я пойду и куплю сотню ракет. Их нет. Поэтому, если мы даем Украине системы ПВО, мы должны взять их из своих запасов, и мы должны сделать это, не лишая защиты себя и с уверенностью в качестве" - добавил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, российский диктатор Владимир Путин прибегает к ядерной риторике, когда отчаивается.

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