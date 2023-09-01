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Країни НАТО вперше проведуть навчання в Балтійському морі з відбиття атак Росії

П'ятниця 01 вересня 2023 18:37
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Країни НАТО вперше проведуть навчання в Балтійському морі з відбиття атак Росії Фото: головком ВМС Німеччини віце-адмірал Ян Крістіан Каак (flickr.com/au_unistphotostream)
Автор: Валерія Поліщук

Країни Північноатлантичного альянсу і партнери проведуть у Балтійському морі найбільші військово-морські навчання. Уперше відпрацьовуватимуться дії в разі нападу Росії в цьому регіоні.

Про це заявив головком ВМС Німеччини віце-адмірал Ян Крістіан Каак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми посилаємо Росії чіткий сигнал про пильність: Тільки не при нас. Надійне стримування має містити в собі можливість нападу", - заявив він.

У двотижневих навчаннях "Північне узбережжя", які розпочнуться 9 вересня, візьмуть участь військовослужбовці з усіх країн НАТО, розташованих на Балтійському морі. Крім цього, у навчаннях також братимуть участь Швеція, яка скоро стане членом НАТО, і США, Канада, Нідерланди, Бельгія та Франція.

Вони відпрацьовуватимуть амфібійні операції та удари з моря на сушу.

За словами Каака, ВМС США направлять на навчання корабель Mesa Verde завдовжки понад 200 метрів, призначений для транспортування і висадки близько 800 морських піхотинців під час амфібійного десанту.

Забезпечення безпеки морських шляхів через Балтійське море - ще один напрям навчань, які пройдуть біля берегів Латвії та Естонії.

"Фінляндія і країни Балтії майже на 100% залежать від морських шляхів постачання через Балтійське море. Якщо Сувалкський коридор буде заблоковано - а це легко зробити, оскільки там лише дві дороги і одна залізнична гілка, - то у нас залишаться тільки морські шляхи, і саме через них нам доведеться пробиватися", - заявив німецький віце-адмірал.

Сувалкський коридор - вузький сухопутний коридор протяжністю близько 65 км, який є єдиним зв'язком, що з'єднує країни Балтії з Польщею та основною територією НАТО в Європі.

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