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У Латвії прикордонників відкликали з відпусток, щоб посилити охорону кордону

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Вівторок 15 серпня 2023 23:07
У Латвії прикордонників відкликали з відпусток, щоб посилити охорону кордону Фото: у Латвії прикордонників відкликали з відпусток, щоб посилити охорону кордону (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Латвії оголосили мобілізацію прикордонників у зв'язку з посиленням охорони зовнішнього державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу Латвії.

Як розповіли у відомстві, рішення було прийнято через зростання гібридної загрози на латвійсько-білоруському державному кордоні. Там за минулу добу було виявлено 96 спроб незаконного перетину кордону.

Латвійські прикордонники зауважили, що незвичний потік мігрантів викликаний також посиленою залученістю білоруської влади.

"Наразі припиняється надання щорічних відпусток посадовим особам Держприкордонслужби та відкликаються з них посадові особи, які перебувають у щорічній відпустці", - сказано у повідомленні.

Окрім цього прикордонники звернулися за додатковою підтримкою до Національних збройних сил та Державної поліції країни.

"Вагнерівці" в Білорусі

Останні кілька тижнів колони найманців активно приїжджають на територію Білорусі. За даними моніторингового каналу "Беларускі Гаюн", на території РБ помітили вже 12 колон "вагнерівців".

Вони приїжджають разом зі своєю бронетехнікою на військову базу у Могильовській області. У зв'язку із цим, Польща, Литва та Латвія у разі можливих провокацій можуть закрити кордони з Білоруссю.

Також у Латвії заявили про шестимісячний посилений режим щодо охорони кордону з Білоруссю.

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