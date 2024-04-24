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В Ризі місцева влада закликає готувати бомбосховища

Середа 24 квітня 2024 18:22
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В Ризі місцева влада закликає готувати бомбосховища Фото: у Ризі місцева влада закликала готувати бомбосховища (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

У Ризі столиці Латвії місцева влада упорядкує підвали кількох муніципальних будівель. Зокрема мешканців латвійської столиці закликали облаштувати підвали своїх будинків, щоб пристосувати їх до вимог цивільної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

За даними латвійського порталу LSM, 27 квітня відбудеться пресконференція за участі мера Риги в середній школі, де розташований один із підвалів, які планує упорядкувати муніципалітет.

Очікується, що після проведених робіт представники самоврядування нададуть наочні рекомендації, як правильно пристосувати приміщення для створення укриттів.

"Самоврядування просить мешканців очищати підвали та підземні поверхи від сміття, уламків, небезпечних речовин, конструкцій та предметів із гострими краями, які можуть становити додаткову небезпеку для людей. При цьому прибирання підвалів має бути узгоджене з управлінцями будинків, аби забезпечити збирання вивезеного сміття", - йдеться в повідомленні.

Країни Балтії будують укріплення на кордоні РФ

За даними видання Financial Times, Естонія зміцнює східний кордон НАТО з Росією. Планується побудувати сотні посилених бункерів як частину нової оборонної лінії для захисту країн Балтії - від нападу РФ. Латвія та Фінляндія також встановили паркани поблизу кордонів з Росією та Білоруссю.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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