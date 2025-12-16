Різдвяні застілля під загрозою: які домашні продукти найчастіше викликають ботулізм

Чим небезпечний ботулізм

Ботулізм - це важке харчове отруєння, спричинене токсином бактерії Clostridium botulinum. Він уражає нервову систему, блокуючи передачу сигналів до м’язів, що може призвести до паралічу. У тяжких випадках токсин вражає дихальні м’язи, створюючи пряму загрозу життю.

Перші симптоми зазвичай з’являються через 12-36 годин після вживання заражених продуктів. Серед них - утруднене ковтання і дихання, сухість у роті, порушення зору та м’язова слабкість.

Які продукти найчастіше спричиняють отруєння

Найбільший ризик становлять:

не патрана в’ялена або сушена риба;

домашні м’ясні, рибні, грибні та овочеві консерви;

домашні паштети й ковбаси.

У ЦГЗ наголошують, що патрання вже готової риби не знижує ризик отруєння. Також варто пам’ятати, що ботулізм не має запаху і навіть невелика доза токсину може стати смертельною.

Як уберегтися від ботулізму

Фахівці радять не вживати продукти сумнівного походження, зокрема куплені "з рук" або на стихійних ринках, а також консервацію в здутій, пошкодженій чи іржавій тарі. Для домашнього консервування рекомендують використовувати автоклави та дотримуватися всіх вимог безпеки.

Водночас у Центрі громадського здоров’я заспокоюють: у всіх регіонах України є достатні запаси протиботулінічної сироватки. Проте найефективнішим способом захисту залишається уважність до продуктів і поінформованість.

Що робити при перших симптомах

У разі появи ознак ботулізму необхідно негайно звернутися до лікаря та повідомити, якщо напередодні вживали домашні консерви чи рибу. Самолікування у таких випадках може бути смертельно небезпечним.