Різдво під час війни: Буданов привітав українців і нагадав, у чому наша сила

Про що нагадав Буданов українцям у свято Різдва

Генерал-лейтенант Кирило Буданов привітав громадян із Різдвом і нагадав, що Україна вже 12-й рік поспіль зустрічає це свято в умовах війни проти Росії.

"Пшеничний дідух, кутя з горіхами й медом, вертеп, коляда від сусідських дітлахів - щороку ми дожидаємо світлого дня Христового Різдва, аби побути разом з найближчими", - визнав очільник ГУР.

Водночас для багатьох українських родин сьогодні "за святковим столом когось дуже бракуватиме".

Буданов зауважив, що йдеться, зокрема, про тих:

хто прямо в цю хвилину знищує московське зло - "тримає лінію фронту, аби пітьма, яка пожирає саме життя, не просунулась далі";

хто дбає про чистоту неба - "аби було видно різдвяну зорю";

хто прямо в цю хвилину когось рятує - "заспокоює, знеболює, оперує, зашиває рани";

хто перебуває в полоні й чекає повернення до рідної України;

чия воля й обов'язок побороли страх - "і вони, з Богом і Україною в серці, вершили правосуддя добра в бою з російськими окупантами та повернулись із битв на щиті".

"У Різдво Христове важливо згадати, що ми, українці, - велика сім'я. У нас немає іншого дому, крім України. Людяність - наша національна риса", - наголосив Буданов.

Він додав, що українцям найдорожчі:

власні традиції;

мова;

культура;

рідна земля.

"Тому ми обрали шлях боротьби за своє і за своїх", - констатував очільник ГУР.

Він підкреслив, що українці повинні:

горою стояти один за одного;

підтримувати близьких;

бути відповідальними громадянами;

відганяти зневіру.

"Тоді нам стане під силу здолати все", - вважає Буданов.

Насамкінець він зауважив, що Різдво Христове - символ любові й надії на світле майбутнє.

"Ознака циклічного руху добра, яке завжди перемагає дрімучий морок. І так буде! З Різдвом, українці! Христос народився! Славімо Його", - підсумував начальник ГУР.