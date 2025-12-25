Різдво під час війни: Буданов привітав українців і нагадав, у чому наша сила

Сьогодні, 25 грудня, начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до громадян із нагоди великого свята - Різдва Христового.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ГУР МОУ.
Генерал-лейтенант Кирило Буданов привітав громадян із Різдвом і нагадав, що Україна вже 12-й рік поспіль зустрічає це свято в умовах війни проти Росії.
"Пшеничний дідух, кутя з горіхами й медом, вертеп, коляда від сусідських дітлахів - щороку ми дожидаємо світлого дня Христового Різдва, аби побути разом з найближчими", - визнав очільник ГУР.
Водночас для багатьох українських родин сьогодні "за святковим столом когось дуже бракуватиме".
Буданов зауважив, що йдеться, зокрема, про тих:
"У Різдво Христове важливо згадати, що ми, українці, - велика сім'я. У нас немає іншого дому, крім України. Людяність - наша національна риса", - наголосив Буданов.
Він додав, що українцям найдорожчі:
"Тому ми обрали шлях боротьби за своє і за своїх", - констатував очільник ГУР.
Він підкреслив, що українці повинні:
"Тоді нам стане під силу здолати все", - вважає Буданов.
Насамкінець він зауважив, що Різдво Христове - символ любові й надії на світле майбутнє.
"Ознака циклічного руху добра, яке завжди перемагає дрімучий морок. І так буде! З Різдвом, українці! Христос народився! Славімо Його", - підсумував начальник ГУР.
