Рождество во время войны: Буданов поздравил украинцев и напомнил, в чем наша сила

Сегодня, 25 декабря, начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов обратился к гражданам по случаю большого праздника - Рождества Христова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МОУ.
Генерал-лейтенант Кирилл Буданов поздравил граждан с Рождеством и напомнил, что Украина уже 12-й год подряд встречает этот праздник в условиях войны против России.
"Пшеничный дидух, кутья с орехами и медом, вертеп, коляда от соседских детей - каждый год мы ждем светлого дня Христова Рождества, чтобы побыть вместе с близкими", - признал глава ГУР.
В то же время для многих украинских семей сегодня "за праздничным столом кого-то будет очень не хватать".
Буданов отметил, что речь идет, в частности, о тех:
"В Рождество Христово важно вспомнить, что мы, украинцы, - большая семья. У нас нет другого дома, кроме Украины. Человечность - наша национальная черта", - подчеркнул Буданов.
Он добавил, что для украинцев дороже всего:
"Поэтому мы выбрали путь борьбы за свое и за своих", - констатировал глава ГУР.
Он подчеркнул, что украинцы должны:
"Тогда нам станет под силу преодолеть все", - считает Буданов.
В заключение он отметил, что Рождество Христово - символ любви и надежды на светлое будущее.
"Признак циклического движения добра, которое всегда побеждает дремучий мрак. И так будет! С Рождеством, украинцы! Христос родился! Славим Его", - подытожил начальник ГУР.
