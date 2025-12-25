Рождество во время войны: Буданов поздравил украинцев и напомнил, в чем наша сила

О чем напомнил Буданов украинцам в праздник Рождества

Генерал-лейтенант Кирилл Буданов поздравил граждан с Рождеством и напомнил, что Украина уже 12-й год подряд встречает этот праздник в условиях войны против России.

"Пшеничный дидух, кутья с орехами и медом, вертеп, коляда от соседских детей - каждый год мы ждем светлого дня Христова Рождества, чтобы побыть вместе с близкими", - признал глава ГУР.

В то же время для многих украинских семей сегодня "за праздничным столом кого-то будет очень не хватать".

Буданов отметил, что речь идет, в частности, о тех:

кто прямо в эту минуту уничтожает московское зло - "держит линию фронта, чтобы тьма, которая пожирает саму жизнь, не продвинулась дальше";

кто заботится о чистоте неба - "чтобы было видно рождественскую звезду";

кто прямо в эту минуту кого-то спасает - "успокаивает, обезболивает, оперирует, зашивает раны";

кто находится в плену и ждет возвращения в родную Украину;

чья воля и долг побороли страх - "и они, с Богом и Украиной в сердце, вершили правосудие добра в бою с российскими оккупантами и вернулись из битв на щите".

"В Рождество Христово важно вспомнить, что мы, украинцы, - большая семья. У нас нет другого дома, кроме Украины. Человечность - наша национальная черта", - подчеркнул Буданов.

Он добавил, что для украинцев дороже всего:

собственные традиции;

язык;

культура;

родная земля.

"Поэтому мы выбрали путь борьбы за свое и за своих", - констатировал глава ГУР.

Он подчеркнул, что украинцы должны:

горой стоять друг за друга;

поддерживать близких;

быть ответственными гражданами;

отгонять уныние.

"Тогда нам станет под силу преодолеть все", - считает Буданов.

В заключение он отметил, что Рождество Христово - символ любви и надежды на светлое будущее.

"Признак циклического движения добра, которое всегда побеждает дремучий мрак. И так будет! С Рождеством, украинцы! Христос родился! Славим Его", - подытожил начальник ГУР.