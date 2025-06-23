Різдво Івана Хрестителя: яку молитву обов'язково треба прочитати зранку 24 червня

24 червня православні християни відзначають Різдво Івана Хрестителя - одного з найшанованіших святих у християнстві, пророка і Предтечі Спасителя. У цей особливий день віряни звертаються до святого з молитвами про духовне очищення, захист і зміцнення віри.

Що означає це свято

Різдво Івана Хрестителя - одне з небагатьох свят, коли вшановується не смерть, а народження святого. У церковному календарі лише три таких дати: Різдво Ісуса Христа, Різдво Пресвятої Богородиці та Різдво Івана Хрестителя.

Свято символізує початок духовного пробудження, час для щирої молитви, покаяння й очищення серця.

За Євангелієм, Іван Хреститель народився в родині священника Захарії та праведної Єлизавети після багаторічного безпліддя. Його народження було передвіщене Архангелом Гавриїлом, а сама подія стала знаком Божої присутності серед людей.

Яку молитву читати вранці 24 червня

Зранку, до сніданку або перед іконою, віряни традиційно читають особливу молитву до Івана Хрестителя, яка має силу заступництва, очищення душі та підтримки в складні моменти життя.

Молитва до святого Івана Хрестителя

Святий Іоане, Предтече і Хрестителю Господній. Тебе послав Господь, щоб дати свідчення про Світло і щоб увірували всі в те правдиве Світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину. Ти - всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Пророки проповідували Христа Ісуса словами, а ти вказав на Нього рукою і мовив: "Це Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу".

Ти проповідував покаяння, ти хрестив розкаяних у Йордані, ти удостоївся своєю рукою торкнутись Голови Самого Царя і Бога. Ти - перший мученик, ти - посників і пустельників наставник, ти - вчитель чистоти, ти - близький друг Христа. Тільки до тебе, святий Іоане, благодаті тезоіменний, звертаюся, бо перед Господом після Богородиці немає більшого між народженими.

Тебе прошу, до тебе припадаю: не відмов мені в заступництві. Нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням, бо ти обох начальник: хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло.

Зціли дyшу мою гpішну, визволи від поpoків і стpaхів. Даруй здоров’я і благоденство сім’ї моїй і усім ближнім. Моли заступнику мій небесний щоб Господь дарував мені все потрібне в житті земному і для спасіння вічного.

Випроси мені ласку прощення усіх гріхів і направ на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоби з твоєю допомогою я жив (жила) у Божій благодаті і зміг (змогла) колись увійти туди, куди нічого скверного увійти не може - в Царство Небесне для життя вічного, щоб дякувати тобі Святий Іване Предтече і прославляли Єдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа завжди, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.

Цю молитву можна повторювати протягом дня, особливо якщо ви перебуваєте у духовному пошуку, стикаєтесь із сумнівами або потребуєте сили волі.

Що не можна робити цього дня

У день Різдва Івана Хрестителя не можна сваритися, зловживати їжею чи алкоголем, працювати в городі чи на полі, а також займатися гучними святкуваннями. Це час внутрішньої тиші, миру, вдячності та молитви.